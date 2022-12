Nintendo a exclu le lancement d’une version améliorée de la Nintendo Switch

Bien que de nombreux fans de Nintendo réclament depuis des années une version améliorée du nintendoswitchIl semble que ce ne soit pas dans les plans de l’entreprise. Un initié au sein de Nintendo a confirmé que des plans pour une »Nintendo Switch Pro » étaient déjà en cours, mais à la fin ils ont fini par être abandonnés.

« D’après ce que j’ai pu comprendre en discutant avec différents développeurs, il y avait une sorte de mise à jour de la mi-génération de Switch prévue à un moment donné, et cela ne semble plus se produire », a déclaré John Lineman. circulant sur les réseaux sociaux d’une version Pro de la console, mais ils n’ont jamais abouti.

La chose la plus proche d’une version mise à jour de la console est la Nintendo Switch OLED. Sortie en 2021, la console présentait de grandes améliorations par rapport au système d’origine, notamment un écran OLED de 7 pouces et une prise en charge améliorée pour permettre au Switch de mieux tenir dans son mode portable. Cependant, cette version comportait les mêmes composants graphiques que le Switch d’origine.

Avant l’annonce du modèle OLED, certains pensaient que Nintendo dévoilerait le Switch Pro à l’E3 2021. Alors que le Switch est toujours un appareil capable de prendre en charge des titres qui demandent des exigences étendues, les plaintes précédentes concernant la déviation du contrôleur Joy-Con se sont avérées être un obstacle pour de nombreux joueurs.

Sortie en 2017, la Nintendo Switch a surpris tout le monde en étant capable de supporter des jeux de manière portable et en même temps de se connecter à un écran en se connectant à son dock. La console est sortie avec les jeux »1-2-Switch » et »The Legend of Zelda: Breath of the Wild », qui ont été considérés comme l’un des meilleurs titres de la franchise.

En 2019, Nintendo a sorti la Switch Lite, une version beaucoup plus abordable de la console pour le grand public. Contrairement à sa version précédente, les joueurs ne peuvent utiliser le Switch Lite que dans sa version portable. Le Switch Lite peut lire la plupart des titres de la console d’origine, mais certains jeux exigent que les joueurs utilisent des contrôleurs Joy-Con séparés.