Ninjala 2D : le second épisode du mini-anime est disponible

La société de développement GungHo online a mis en ligne un nouveau chapitre dans la série animée officielle pour son nouveau jeu Ninjala, un jeu de tir gratuit pour la Nintendo Switch. Et voici de quoi il est question maintenant dans cette suite selon le site officiel de l’éditeur : Lucy est une jeune femme joyeuse et attentionnée qui prend toujours soin de ses amis. Un jour, en essayant de sauver un ami de certains voyous, il réveille par inadvertance ses pouvoirs de ninja. Alarmée et dépassée par ses nouvelles capacités, elle essaie de les cacher en évitant les gens et en s’effaçant émotionnellement. Cependant, lorsqu’un autre incident se produit, Lucy réveille ses compétences de ninja et doit faire face à son nouveau pouvoir. Quelle est la nature du pouvoir de Lucy? Y a-t-il un secret caché sous votre patch? Ces questions et bien d’autres trouveront une réponse ici dans l’épisode 2, “A secret eyes”! Là voici avec toute l’amabilité de l’équipe de 45secondes. Bon visionnage 🙂

GungHo Online Entertainment America, Inc. (GOEA) est un éditeur multi-plateforme qui se consacre à la fourniture des meilleurs titres, contenus et supports pour la communauté des joueurs en ligne. Créée en 2012 et dirigée par Jun Iwasaki, ancien directeur de Square Enix U.S.A. et de XSEED Games, GOEA est la division américaine de GungHo Online Entertainment (GOE), un éditeur japonais bien établi. Les partenaires de GOEA en matière de contenu comprennent les principaux développeurs Grasshopper Manufacture, SUPERTRICK GAMES, Game Arts, Acquire, et Gravity, qui sont tous des filiales de GOE. GOEA publie et distribue des jeux en réseau pour consoles, consoles portables, téléphones portables, tablettes et jeux de type MMO pour PC.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂