Ninja veut s’étendre à d’autres secteurs tels que le théâtre et le doublage

Tyler Blevins, célèbre streamer de jeux vidéo, veut étendre son CV à d’autres domaines du divertissement

Peu à peu, il y a de plus en plus de personnalités dans le secteur du jeu vidéo qui deviennent des individus aux répercussions très populaires. Créateurs de contenu faisant allusion à notre média comme Ruben “ElRubius” Gundersen en Espagne et Tourneur “C’était” Tenney aux États-Unis, ils atteignent chaque jour des chiffres incroyables, faisant du métier de banderole être de plus en plus rentable. Parmi ceux-ci, il faut forcément mentionner Tyler Blevins, mieux connu comme Ninja, qui était le membre Twitch avec le plus d’abonnés –14 millions d’utilisateurs– et l’une des personnalités les plus reconnues sur Internet aujourd’hui.

Sa popularité, bien sûr, l’a amené à transcender le simple interactif, en atterrissant sur d’autres plateformes de divertissement. Et c’est précisément l’objectif que Blevins, comme indiqué précédemment Hollywood Reporter, veut poursuivre l’avenir, car il est prêt à “littéralement tout à HollywoodEn ce sens, il a montré son intention de faire partie de projets comme “films, doublage, animations“, c’est la raison pour laquelle il a participé à des éventualités telles que Le chanteur masqué et pourquoi il participera à l’avenir en tant que Mec libre, de Ryan Reynolds.

Même comme ça, Ninja reconnaît qu’il ne veut pas faire pression sur la situation et qu’en fin de compte, s’il s’avère qu’il n’est pas apte à de tels rôles, “Je ne pleurerai pas pour çaSi tel est le cas, cependant, il continue d’être l’une des personnalités les plus médiatiques de l’industrie du jeu vidéo, il pourra donc trouver du réconfort dans la réalisation comme il l’a fait jusqu’à présent.

