Ninja: « Si les enfants sont racistes et misogynes, c’est la responsabilité de leurs parents, pas la mienne »

Un débat est en cours sur Twitter et dans les différentes plateformes sociales à la suite d’un entretien publié sur New York Times à Tyler « Ninja » Blevins, célèbre icône web. Parmi les sujets abordés par l’interview, il y a l’attitude de plus en plus offensive, sexiste et raciste des jeunes spectateurs et joueurs. La réponse du streamer à un problème qui devient de plus en plus évident dans le monde en ligne était: «Tout se résume à la parentalité». Selon Ninja, en fait, c’est le travail des parents suivre leurs enfants dans leurs expériences de jeux vidéo et leur apprendre le sens péjoratif de certains termes, afin d’éviter les propos offensants qui envahissent le chat des jeux vidéo et des plateformes de streaming sur lesquels ils sont diffusés.

Le streamer a ensuite ajouté qu’un tel attitude péjorative et anti-inclusive cela ne concerne pas seulement le monde du jeu vidéo, mais cela affecte l’internet en général, où les gens, forts d’avoir un écran devant et un avatar / pseudo fictif, n’ont aucun scrupule à exprimer les pensées les plus étroites. Voici la citation de Ninja en détail: « Je pense que c’est la culture d’Internet. Les gens sont derrière l’écran. Ils disent ce qu’ils veulent et ils peuvent s’en tirer. L’anonymat est complet. Les informations et les données personnelles sont précieuses et devraient rester privé., mais ça craint qu’il y ait des gars qui peuvent dire des choses racistes ou être incroyablement agressifs et menaçants envers les femmes sans avoir de répercussions. Ce serait génial si, quand quelqu’un dit quelque chose de menaçant, vous pourriez dire: laissez-moi chercher le joueur tag de ce type sur ce site – ça devrait être le travail de la loi, pas une personne normale – et puis boum: c’est Jimmy. Il a dit ça. Appelons ses parents. «

Rien de mal à cela jusqu’à présent. Le problème, c’est quand Ninja exclut toute responsabilité dans la formation et la diffusion de communautés toxiques composées majoritairement de jeunes. Toujours dans l’interview, la star du web a déclaré sans hésitation que ce n’est pas son travail enseigner aux enfants la culture du respect, aussi parce que leur première peur est d’être trolled, causés par ce type d’utilisateurs, et risquent par conséquent l’interdiction de votre chaîne.

Un slogan pour un créateur de contenu / streamer avec une fanbase de dizaines de millions de jeunes followers (Twitch 16,7 millions d’abonnés, Instagram 14,4 millions, pour n’en nommer que quelques-uns). La responsabilité des parents et d’Internet a généré plusieurs critique contre Ninja. De « En tant qu’influenceur, c’est en fait votre travail d’influencer » à « Euh … non ??? En tant qu’artiste avec un grand nombre de jeunes enfants, il est de votre responsabilité de surveiller le contenu que vous produisez, le message que vous envoyez et la communauté vous créez. Si vous ne le vouliez pas, vous n’auriez pas dû devenir célèbre « : ce ne sont là que quelques-uns des tweets adressés au franc-parler de Ninja.

En général, il existe de nombreux streamers, même en Italie, qui n’ont pas l’intention de voir leur contribution dans la formation et la diffusion d’une toxicité qui affecte désormais Internet à travers la fanbase qu’ils ont créée. PewDiePie lui-même finit souvent sous les projecteurs pour ses énoncés, qui ne font que valoriser et justifier certains comportements des utilisateurs. Nous espérons donc une plus grande prise de conscience d’un problème incroyablement répandu et loin d’être une solution.

