Ninja pourrait quitter Fortnite pour toujours

Le retour de Tyler « Ninja » Blevins sur Fortnite, cela ne semble pas convenir. Dans son dernier streaming dédié à la bataille royale d’Epic Games, la célèbre star du web a menacé de quitter le jeu jusqu’à une date ultérieure. Les causes sont les meurtres constants qu’il a dû subir pendant le jeu par certains utilisateurs, dont le seul but était de trouver le streamer pour le surprendre. attaques de sniper. Avec la énième tuerie, Ninja a exprimé à son public sa frustration d’avoir affaire à des joueurs du genre, dont la plus haute ambition est de réaliser des clips dans lesquels «humilier» un professionnel.

Ninja est en fait un vétéran de la bataille royale, et en particulier la relation avec Fortnite, qui l’a rendu célèbre dans le monde (avec 16 millions d’abonnés sur sa chaîne Twitch), dure depuis quatre ans. Récemment, le streamer avait rendu public son désir de se consacrer constamment à Fortnite, en parallèle avec Valorant (titre des créateurs de League of Legends), cependant son explosion de streaming en direct laisse à penser que les plans ne se dérouleront pas comme ils le devraient. « Sortez de mon jeu. Laissez-moi tranquille. Ne montrez rien quand vous entrez dans chaque jeu de f ** k pour chasser quelqu’un, et quand il est engagé dans une bagarre avec un autre, tuez tout le monde », dit Ninja, puis continue: « Le problème est ces f ****** perdants en quête de popularité n’ont aucune idée [di quello che fanno]. Tout ce qu’ils font, c’est casser le jeu simplement parce que je le joue. Je ne vais plus le diffuser. « A tout cela, il faut ajouter les critiques de la communauté jugée toxique et peuplée de très jeunes utilisateurs. La chaîne YouTube « thatdenverguy », qui s’occupe de rapporter les nouvelles les plus chaudes sur Fortnite et des sujets connexes, des commentaires donnant raison à l’explosion du streamer.

On ne sait pas encore si les paroles de Ninja sont le résultat de frustration. Après tout, la relation entre la star du web et Fortnite est très forte: les deux parties gagnent en popularité grâce à ce partenariat. Cependant, si la communauté Battle Royale risque de rendre les performances de streaming de Ninja fastidieuses et souffrantes, le danger de son abandon n’est pas impossible. Même une intervention d’Epic Games sur la communauté est attendue, même si ce que les utilisateurs accusés par Ninja ont fait n’ont rien fait d ‘ »illégal » ou non prévu par le jeu lui-même.

