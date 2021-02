Le Ninja le plus technique du monde fait ses débuts dans la nintendera hybride. Il le fait avec Ninja Gaiden Master Collection sur Nintendo Switch.

Ryu Hayabusa nous a laissé des jeux formidables tout au long de son histoire. De l’emblématique NES à la résurgence de la franchise avec la saga Sigma. Au milieu de 2021, ils reprennent vie grâce à la trilogie de ce dernier. Ninja Gaiden Master Collection sur Nintendo Switch ce sera une réalité.

Cette compilation sortira au format physique et nous permettra de vivre 3 des meilleures aventures du genre Hack & Slash. Ninja Gaiden Sigma est une remasterisation du légendaire Ninja Gaiden Black de la première Xbox. Un hack & Slash super difficile qui a laissé des exposants comme Devil May Cry à la hauteur du bitume.

Ninja Gaiden Sigma 2 est également une autre version améliorée de Ninja Gaiden 2 pour Xbox 360 dans ce cas. Améliorer le moteur physique et même inclure un nouveau personnage jouable.

Quant à Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, il a vu le jour sur PlayStation 3 et Xbox 360 en même temps, avec une sortie ultérieure sur Wii U.Bien qu’il s’agisse de la tranche la plus faible des 3, c’est toujours un hack mémorable & Slash avec de nouveaux mécanismes, tels que l’utilisation d’un bras de démon et plus d’armes.

Et bien maintenant c’était au tour de Nintendo Switch de pouvoir faire revivre ces 3 joyaux. Bien que pas seulement elle. Nous aurons également cette compilation sur PlayStation 4 et Steam. Toutes les versions sortiront le 10 juin, ce qui prédit une entrée d’été bien chargée de sang et de ninjas.