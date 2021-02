Ninja Gaiden: Master Collection ramène enfin la série sur PS4 cet été

On a l’impression que les fans de Ninja Gaiden attendent depuis des éons, mais leur patience a finalement été récompensée. Koei Tecmo a annoncé le retour de la série d’action dure comme des ongles avec Ninja Gaiden: Master Collection sur PlayStation 4.

Le package contient un trio d’aventures avec Ryu Hayabusa: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. La collection comprend également « la plupart » des modes de jeu DLC et post-lancement. Cela ne semble être un remaster d’aucune sorte – il semble que ce soit un simple portage des trois titres vers des systèmes plus modernes.

Pourtant, c’est excitant de voir la série revenir. Nous sommes fans de ces jeux d’action stimulants, donc nous serons certainement fous et fringants lorsque cela sortira le 10 juin 2021. Êtes-vous impatient de revoir Ryu? Faites attention à l’endroit où vous pointez ces katanas dans la section commentaires ci-dessous.