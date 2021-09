Nine Perfect Strangers : Basé sur une histoire vraie ?

Neuf parfaits inconnus est une série de plateforme de streaming Amazone qui raconte l’histoire de Macha Dmitrichenko, personnifié par Nicole Kidman, un gourou du bien-être spirituel qui accueille un groupe de personnes avec l’objectif clair d’améliorer la qualité de vie de ces étrangers qui visitent son complexe. Le spectacle est basé sur le livre de l’auteur Liane Moriarty, qui s’est inspiré de nombreuses sources pour son histoire. Elle avait une vague idée en tête : elle voulait parler de la « transformation ».







« C’était après avoir écrit Big Little Lies et fait la tournée pour le présenter. Les gens me demandaient de quoi parlerait mon prochain livre et j’avais préparé une blague : je leur disais que j’allais développer mon prochain livre en une station balnéaire sur une île tropicale et je devrais faire beaucoup de recherches pour bien faire les choses. Mais ensuite j’ai commencé à penser, ‘Eh bien pourquoi pas ? Ce serait un cadre idéal pour un livre.’ » Dit l’auteur.

Sur quoi est basé Nine Perfect Strangers ?

Moriarty trouve fascinant qu’un changement de régime alimentaire, associé à une routine d’exercice, puisse soudainement rendre une personne différente. Macha, le personnage inquiétant et envoûtant de Kidman, cache des choses de son passé dans cette réalité idyllique qu’il présente aux visiteurs de la station. Moriarty a précisé à plus d’une occasion que son inspiration avait peu à voir avec une secte, comme beaucoup le croyaient.

Macha C’est une leader charismatique et l’auteur a reconnu avoir prêté attention à ce genre de personnages pour façonner son protagoniste, mais en fin de compte, il n’y avait pas un seul cas sur lequel elle s’est appuyée pour façonner ce captivant. thriller psychologique. La station balnéaire ? dans la fiction, il se déroule dans le nord de la Californie, mais il a en fait été enregistré à Byron Bay, en Australie.

Encore un fait intéressant ! Initialement Macha Ce devait être un homme nommé Gregory, mais le nom du protagoniste était dans la tête de Moriarty, qui a finalement décidé que Kidman incarnerait ce que serait le gourou du bien-être qui cache tant de secrets dans son complexe spectaculaire : Tranquillité.

Neuf parfaits inconnus est en vedette Nicole Kidman comme Maya Dmitrichenko, Melissa McCarthy comme Francis, Luke Evans comme Lars, Melvin Gregg comme Ben, Samara Weaving comme Jessica, Michael Shannon comme Napoléon, Asher Keddie comme Heather, Grace Van Patten comme Zoe Marconi, Manny Jacinto comme Yao, Tiffany Boone comme Delilah, Regina Hall comme Carmel et Bobby Cannavale comme Tony.