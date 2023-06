Nimona de Netflix fait ses débuts au Festival d’animation d’Annecy après des obstacles de production

Nimona, le long métrage tant attendu de Netflix, fait ses débuts au Festival du film d’animation d’Annecy. Le parcours ardu du film de l’idée au grand écran est une histoire de courage et de génie créatif digne du personnage plus grand que nature qu’il donne à la vie, comme le rapporte Variety.





Nimona est une adaptation du célèbre roman graphique de ND Stevenson. Il emmène le public dans une aventure extraordinaire se déroulant dans un monde médiéval futuriste. Le récit tourne autour de Ballister Boldheart, un chevalier accusé à tort d’un crime, et de sa seule alliée, Nimona, une adolescente espiègle au talent inattendu pour la métamorphose. La torsion? Ballister s’est engagé à vaincre des créatures comme Nimona, ajoutant une couche de complexité à leur alliance.

La genèse de Nimona en tant que projet de film remonte à 2015, lorsqu’il a été choisi par la branche d’animation de la 20th Century Fox, Blue Sky Studios. Cependant, la production du film a rencontré une série d’obstacles qui ont mis son achèvement en danger. Lorsque Disney a achevé sa fusion avec 20th Century Fox en 2019, le film a poursuivi sa production sous la direction de Nick Bruno et Troy Quane, qui ont repris la direction créative en 2020. Malgré la consolidation massive de l’entreprise et une pandémie mondiale, l’équipe a gardé le les engrenages tournent jusqu’en 2021 lorsque Disney a décidé de fermer Blue Sky Studios.





Imperturbables face à ces défis, les anciens coprésidents de Blue Sky, Andrew Millstein et Robert Baird, ont refusé de laisser Nimona languir. Ils ont lancé l’animatic (un storyboard animé) autour d’Hollywood et ont attiré l’attention de Megan Ellison, PDG d’Annapurna. Elle a vu le potentiel de Nimona et son affinité pour le projet découlait de son attrait unique et extérieur.

« Nimona a une voix si puissante », a déclaré Ellison, louant l’histoire pour son récit non conventionnel et le développement robuste de ses personnages.

Annapurna est intervenue, signant Millstein et Baird en tant que producteurs exécutifs. Ils ont lancé Shapeshifter Films pour assurer Nimona a vu son achèvement et s’est associé à Annapurna Animation. Pour aider à l’animation, DNEG Animation a été intégrée au printemps 2021, devenant un contributeur collaboratif à la création du film.

Dans le paysage en constante évolution de la distribution de films, Netflix s’est imposé comme le partenaire de distribution de Nimona. Une plate-forme connue pour défendre des fonctionnalités d’animation innovantes telles que Klaus et J’ai perdu mon corpsNetflix semblait le partenaire idéal pour apporter Nimona à un public mondial.

Nimona lance un ensemble de stars pour donner vie aux personnages et prêter leur voix aux personnages respectifs du film. Vous pouvez vous attendre à entendre Riz Ahmed, Chloë Grace Moretz, Eugene Lee Yang, Lorraine Toussaint, Indya Moore et RuPaul Charles, entre autres. Après ses débuts au Festival du film d’animation d’Annecy le 14 juin, le long métrage d’animation sortira le 30 juin.

Le Nimona l’équipe a enduré un long processus juste pour arriver là où elle est en ce moment. Sa route tordue vers le grand écran illustre l’esprit de persévérance créative, et ses débuts éventuels sont la célébration d’une vision partagée qui se concrétise enfin. Nimona est un film très attendu qui promet de ravir le public avec sa narration audacieuse, son animation innovante et une distribution de personnages inoubliable.