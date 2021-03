Nimbus EV, le trois-roues électrique avec jusqu’à 191 km d’autonomie pour moins de 6500 €

Les véhicules électriques, avec l’arrivée à la mode des pick-up électriques (Hummer, Nikola, Tesla …), visent de plus en plus à être plus gros et plus lourds. Nimbus, cependant, propose une alternative différente, où il profite de la conception à trois roues pour offrir la mobilité d’une moto et la stabilité d’une voiture, le tout dans un véhicule électrique.





L’avantage des motos par rapport à une voiture traditionnelle est le peu d’espace qu’elles occupent et donc la facilité de se déplacer entre des véhicules plus gros ou de se garer presque partout. Cependant, une moto implique également d’être plus exposée aux aléas ou aux conditions météorologiques comme la pluie. L’étape intermédiaire? Un trois-roues comme le Nimbus.

Selon l’entreprise, son premier véhicule est un trois-roues, deux portes et avec une capacité de deux personnes. Le conducteur est à l’avant et en plus il peut y avoir un passager sur un siège arrière. C’est un véhicule basculant avec les deux roues avant assurant la stabilité et une seule à l’arrière.

Les performances de Nimbus EV

Le Nimbus EV mesure 2,3 mètres de long et seulement 0,8 mètre de large. Son poids varie de 290 kilogrammes à 315 kilogrammes, selon les composants internes qu’il apporte. Et c’est que le client pourra choisir entre une version avec uune batterie au lithium de 8,1 kWh ou 12,4 kWh. Ces deux batteries offrent respectivement une autonomie de 126 km et 191 km. En ce qui concerne la charge, avec une prise domestique, il faut respectivement 5,4 heures ou 8,3 heures pour charger 95% de sa capacité. Lors de l’utilisation d’un chargeur rapide, le chiffre diminue à 45 minutes.

Nimbus EV promet un vitesse de pointe de 80 km / h, pensait donc plus pour les villes que pour les longs voyages. Son accélération est de 0 à 48 km / h en 2,9 secondes. De plus, la marque indique que le véhicule comprend des airbags, un système de freinage ABS, des haut-parleurs et éventuellement la climatisation ou un écran tactile.

Pour le moment, Nimbus indique qu’ils ont un prototype fonctionnel et s’attendent à ce que la version finale arrive à la mi ou à la fin de 2022. Le véhicule sera disponible aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. Son prix? Ils s’attendent à ce qu’il atteigne 6420 €. Ils offriront également la possibilité d’en louer un pour 99 € par mois.

