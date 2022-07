Nikon voudrait arrêter de produire de nouveaux appareils photo reflex numériques

Selon les rapports actuels, Nikon cessera de développer et de produire des appareils photo reflex numériques (DSLR). Au lieu de cela, le fabricant de caméras japonais devrait se concentrer sur la production de caméras système sans miroir (DSLM).

Nikon voudrait quitter le marché des appareils photo reflex numériques. Nikkei Asia veut le savoir. L’une des raisons du retrait est la forte concurrence des smartphones, qui ont des caméras de mieux en mieux. Au lieu de cela, la société japonaise traditionnelle souhaite se concentrer sur les caméras système sans miroir. Nikon a répondu au rapport par une brève déclaration. Il indique que le rapport n’est que pure spéculation et que Nikon continuera à produire et à vendre des appareils photo reflex numériques.

Pas de nouvel appareil photo reflex depuis 2020

Même si Nikon dément le rapport de Nikkei Asia, il est tout de même frappant que le constructeur japonais n’ait pas lancé de nouveau modèle de reflex numérique depuis juin 2020. Le dernier appareil photo reflex numérique sorti était le modèle phare D6. De plus, la société n’a annoncé qu’en juin que la production des modèles DSLR abordables D3500 et D5600 serait interrompue.

Il reste à voir si Nikon arrêtera réellement de développer, produire et vendre des appareils photo reflex numériques. Cependant, on a l’impression que les appareils photo reflex ne joueront au moins qu’un rôle secondaire. D’autres fabricants tels que Sony ou Fujifilm ont déjà complètement quitté le marché des reflex numériques.

Les caméras système sans miroir sont-elles l’avenir ?

Un changement de mise au point chez Nikon des appareils photo reflex numériques aux appareils photo hybrides ne serait pas trop surprenant, car les appareils photo DSLM présentent certains avantages par rapport aux appareils photo reflex numériques. Ils sont plus compacts, relativement bon marché et conviennent particulièrement aux débutants en photographie. De plus, ils peuvent prendre des photos plus rapidement et traiter les images capturées plus rapidement.