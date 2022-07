Nikon et Canon arrêtent de fabriquer des appareils photo reflex et la faute aux mobiles

En raison de l’avancement des appareils photo mobiles, Nikon a décidé d’arrêter la fabrication de ses appareils photo reflex et de se concentrer sur ses modèles hybrides.

Depuis un certain temps, on parle de la possibilité que les caméras mobiles remplaceront un jour les appareils photo reflex et, en fait, récemment, le fabricant japonais de smartphones et d’appareils photo Sony a déclaré qu’il faudrait moins de trois ans avant que cela ne se produise.

Mais, tout semble indiquer que ces termes peuvent être raccourcis puisqu’un récent reportage du média spécialisé Nikkei Asia révèle que Nikon et Canon arrêteront de fabriquer leurs appareils photo SLR et DSLR en raison de l’évolution des caméras des appareils mobiles.

C’est le début de la fin des appareils photo reflex

Selon Nikkei Asia, Nikon, le deuxième plus grand fabricant d’appareils photo reflex numériques après Canon, arrêtera la fabrication de ses appareils photo reflex et DSLR pour se concentrer sur ses modèles hybridesce qui fera que le Nikon D6 SLR, sorti en juin 2020, sera le dernier appareil photo reflex du fabricant japonais qu’il arrive sur le marché.

Nikkei Asia a expliqué que la principale raison de cette décision réside dans le fait que les caméras mobiles deviennent de plus en plus puissantes, ce qui a causé Nikon a perdu du terrain sur le marché des appareils photo reflex. Cela a conduit la marque japonaise à repenser sa stratégie et à se concentrer sur proposer « des produits aux caractéristiques plus uniques ».

« Les appareils photo Nikon ont perdu du terrain au profit des smartphones, qui ont des appareils photo de plus en plus puissants. »

Désormais, Nikon se concentrera sur fabrication d’appareils photo numériques sans miroirqui représentent déjà la moitié des revenus de la firme japonaise.

Pourquoi choisir un smartphone plutôt qu’un appareil photo pour prendre des photos

Mais ce n’est pas tout, car le rapport Nikkei Asia indique également que l’autre grand fabricant d’appareils photo reflex, Canon, devrait également arrêter d’en faire dans les prochaines années.

