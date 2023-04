Nikolaj Coster-Waldau explique pourquoi il ne peut pas regarder House of the Dragon : « C’est trop tôt »

Le Game of Thrones série dérivée Maison du Dragon aurait peut-être attiré une audience assez élevée sur HBO et HBO Max, mais une personne qui n’a pas regardé la première saison de l’émission est Nikolaj Coster-Waldau. Dans les huit saisons de l’original Game of Thrones série, Coster-Waldau a joué Jaime Lannister, l’un des personnages principaux de la série. Mais s’il a passé plusieurs années de sa vie dans le Game of Thrones univers, Coster-Waldau dit qu’il ne semble tout simplement pas juste de se plonger dans la série de suivi, estimant que peu de temps s’est écoulé depuis la fin de la série originale en 2019.

« Je n’ai pas [watched all of House of the Dragon] », a déclaré l’acteur à Entertainment Weekly, révélant qu’il n’avait vu que la séquence d’introduction et rien de plus. « Un jour, c’est arrivé et j’ai vu le générique d’ouverture. Et c’était un peu étrange parce que c’était la même musique et que la séquence titre était un peu similaire. J’étais comme, ‘Ah, c’est trop tôt. Trop tôt.' »

Pour être clair, ce n’est pas un boycott total de Maison du Dragon. Coster-Waldau ajoute qu’il est sûr qu’il finira par regarder la série préquelle, mais que cela peut prendre encore quelques années avant qu’il ne soit temps. Il dit aussi qu’il est heureux pour tous ceux qui ont apprécié Maison du Dragonmême s’il n’est pas en mesure de se joindre à eux pour le moment.

« J’attendrai », dit l’acteur. « Je lui donnerai quelques saisons, puis je pourrai la regarder en rafale et puis il y aura tout. Mais je sais que tant de gens aiment cette série, et je suis vraiment heureux pour eux. »





La Maison du Dragon est-elle arrivée trop tôt ?

HBO

D’autres pourraient convenir que le moment n’était pas tout à fait le bon pour Maison du Dragon être fabriqué. Une autre grande star de l’original Game of Thrones série, Emilia Clarke, a également admis qu’elle n’avait pas regardé la nouvelle émission. Elle a également dit à quel point c’était « trop ​​​​bizarre » de vraiment monter à bord en tant que fan du spin-off, en le comparant à quelque chose comme assister à une réunion d’école pour une classe différente.

« C’est trop bizarre », a déclaré Clarke à Variety plus tôt cette année. « Je suis si heureuse que cela se produise. Je suis aux anges à propos de toutes les récompenses… Je ne peux tout simplement pas le faire. »

Elle a poursuivi : « C’est tellement bizarre. C’est tellement étrange. C’est un peu comme si quelqu’un disait : ‘Tu veux aller à cette réunion d’école qui n’est pas ton année ? Tu veux aller à cette réunion d’école ?’ C’est ce que je ressens. Je l’évite.

Vous pouvez diffuser la première saison de Maison du Dragon sur HBO Max. La saison 2 n’a pas encore de date de sortie.