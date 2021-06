Nikita Dragun & Taylor Caniff Drame : une vidéo transphobe provoque une querelle

YouTuber et influenceur beauté Nikita Dragun a répondu à Taylor Caniff après que l’ancienne star de Vine a partagé une vidéo dégoûtante sur Dragun en tant que transgenre aux agents de sécurité dans un restaurant de Los Angeles.

La vidéo montre Caniff en train de filmer Dragun alors qu’elle sort d’un restaurant en tenant la main d’un ami masculin, tandis que Caniff fait des commentaires transphobes et se moque de loin.

Taylor Caniff a partagé une vidéo transphobe de Nikita Dragun.

La vidéo, qui a été enregistrée à partir de l’histoire de Caniff’s Close Friends sur Instagram, et repartagée sur les réseaux sociaux, documente Caniff montrant Dragun à des étrangers et lui faisant honte.

« Mon garçon sort avec un gars ce soir », dit Caniff en zoomant sur Dragun. Il poursuit avec une vidéo expliquant comment il a dit à la sécurité que Dragun était transgenre.

« Je dis au garde de sécurité comme ‘Yo mon frère, comme si ce n’était pas mes affaires, mais comme, je ne le fais pas, je me sens juste comme un fait fou que vous ne sauriez pas, comme si vous saviez que c’était un mec? ‘ » il dit.

« Ils étaient comme : « Frère, quoi ? » Et je me suis dit : ‘Ouais, c’était un mec’, et ils ne pouvaient pas le croire et ils se sont dit ‘frère, notre garçon John a besoin de recevoir un appel téléphonique tout de suite’ », poursuit Caniff.

Nikita Dragun a abordé la vidéo de Caniff.

Dragun a partagé la vidéo sur ses propres réseaux sociaux avec une réponse émotionnelle expliquant à quel point elle se sent «terrifiée» et «gênée» de la façon dont elle a été ciblée par la transphobie.

« C’est ainsi que meurent les personnes trans. Il suffit d’un commentaire transphobe ignorant pour menacer tout mon gagne-pain et plus que cela, je crains pour les gens qui sont avec moi », a déclaré Dragun en larmes.

Caniff a suivi avec un live Instagram expliquant que la vidéo était « une blague pour 140 personnes sur mes amis proches ». Il s’est ensuite contredit et a déclaré que sa liste d’amis proches ne contenait que 30 personnes.

Caniff a déclaré que Dragun fréquentait des « hommes innocents » depuis 2015 et part du principe que ces hommes doivent être « traumatisés » après avoir couché avec une femme.

Caniff dit qu’il s’est excusé mais ajoute ensuite: « Je n’étais pas transphobe, je parlais juste de faits absolus. »

Le drame de Taylor Caniff et Nikita Dragun s’est poursuivi sur Twitter.

Dragun s’est adressé à Twitter pour dénoncer le problème persistant de la haine transphobe et la menace qu’elle représente pour la communauté transgenre.

Elle a également souligné, « Les femmes trans sont des femmes », en réponse à l’affirmation inexacte de Caniff selon laquelle l’ami de Dragun rentrait chez lui sans le savoir avec « un mec ».

Caniff aurait révélé dans une diffusion en direct qu’il était bisexuel, ce que Dragun a soutenu était une tentative d’attirer plus d’attention.

Caniff a des antécédents de transphobie et d’homophobie.

Caniff, qui a gagné en popularité en tant que membre du groupe Vine Magcon, a déjà été appelé pour comportement problématique.

De vieux tweets montrent Caniff à plusieurs reprises utiliser des insultes homophobes. YouTuber Tana Mongeau a publié une vidéo en 2017 l’accusant de transphobie et d’homophobie.

Mongeau affirme que Caniff refuserait d’assister à des fêtes avec des homosexuels et l’accuse d’avoir fait un commentaire transphobe à sa collègue star des médias sociaux Trevi Moran.

Mongeau dit que Caniff a refusé de laisser Moran venir chez lui et a dit à Mongeau: « Si vous voulez avoir des filles, laissez-les au moins être de vraies filles. »

Au moment où le commentaire a été fait, Moran n’était pas encore transgenre.

La transphobie est étrangement courante.

Dragun souligne avec précision que les commentaires transphobes comme ceux de Caniff permettent la violence transphobe en faisant des personnes transgenres des cibles.

En mai 2021, 27 personnes transgenres avaient été assassinées cette année seulement. 2021 est en passe d’être l’année la plus meurtrière pour la communauté trans, ce qui sera la deuxième année consécutive que la violence anti-trans atteint un nouveau record.

La violence directe n’est qu’une partie de la menace. La transphobie est bien documentée pour augmenter le risque de suicide dans la communauté trans.

Les jeunes transgenres qui déclarent avoir respecté leurs pronoms et leur identité de genre tentent de se suicider deux fois moins que ceux dont les pronoms ne sont pas respectés.

Comme Dragun conclut dans sa vidéo, « Nous devons arrêter la haine trans car elle conduit à la violence trans et les gens perdent la vie, ou pire encore, ils se suicident parce que vivre des choses comme ça me fait mal au cœur et à tout mon monde et c’est dégoûtant . Je ne le supporterai pas. »

Si vous avez été touché par la transphobie, connaissez quelqu’un qui l’a fait ou si vous avez besoin de soutien par des pairs trans, vous n’êtes pas seul. TransLifeline est un service géré par et pour les personnes trans. Leur hotline est ouverte 24h/24 et 7j/7 pour le support Appelez le (877) 565-8860.

