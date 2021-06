Nikita Dragun réplique aux abus transphobes de YouTuber Taylor Caniff

« C’est ainsi que meurent les personnes trans. »

Nikita Dragun a été victime d’une attaque transphobe de la part de la star de YouTube et de Vine, Taylor Caniff, qui l’a secrètement filmée avec deux hommes.

Mardi (15 juin), la YouTubeuse a partagé une vidéo sur son compte Instagram sous-titrée : « STOP TRANS HATE ». Dans le clip, on voit Nikita quitter un club avec deux hommes qui ressemblent à des gardes de sécurité. Taylor dit ensuite: « Je dis au garde de sécurité comme Yo bro comme si ce n’était pas mes affaires mais comme, je ne le fais pas, je me sens juste comme un fait fou que vous ne sauriez pas comme si vous saviez que c’était ça un mec? »

« Et ils semblaient absolument avoir lancé une grenade assourdissante à l’arrière de la salle de sécurité. Ils étaient comme: » Bro, quoi?’ Et j’étais comme : « Ouais, c’était un mec », et ils ne pouvaient pas le croire et ils étaient comme mon frère, notre garçon John a besoin de recevoir un appel téléphonique maintenant. «

La vidéo passe ensuite à Nikita qui a expliqué que le gars qui l’aidait à sortir du club était en fait un ami. Elle a déclaré: « C’est ce que c’est que d’être trans. Mon gagne-pain est constamment menacé par le simple fait de vivre ma vie en tant que personne trans et je suis tellement gênée de montrer cette vidéo, mais c’est la réalité. C’est ce qui se passe dans le monde. . J’essaie d’être fort pour vous les gars et de garder la tête haute et d’agir comme si je n’étais pas terrifiée à l’idée que quelque chose comme ça m’arrive. C’est ainsi que les personnes trans meurent. Il suffit d’un commentaire transphobe ignorant pour menacer mon tout mon gagne-pain et plus que cela, je crains pour les gens qui sont avec moi. »

Elle a ajouté: « Nous devons arrêter la haine des trans car elle conduit à la violence trans et les gens perdent la vie ou pire encore, ils se suicident parce que vivre des choses comme ça me fait mal au cœur et à tout mon monde et c’est dégoûtant. Je ne le ferai pas défends-le. »

Que s’est-il passé entre Nikita Dragun et Taylor Caniff sur Twitter ?

Nikita a également eu des discussions avec Taylor sur Twitter après avoir publié la même vidéo sur la plateforme. Elle a tweeté: « Cet homme est en direct en train de dire que je fais ça pour avoir de l’influence et qu’il est bisexuel … monsieur, vous n’êtes plus pertinent depuis magcon. asseyez-vous TRANSPHOBIC. c’est triste je vous ai même accordé une attention particulière @ taylorcaniff. »

Elle a ajouté: « Les vies trans sont constamment attaquées. Le simple fait de vivre sa vie devient une menace pour les ignorants. Une simple erreur de genre ou un commentaire secondaire pourrait nous coûter la vie. Je crains même d’être avec un homme en tant que femme trans. Et encore moins sortir avec un publiquement. sa vie est maintenant en danger pour être impliquée avec une femme trans. c’est tellement triste. Je prie pour voir le jour où un homme aimera une femme trans publiquement sans peur ! «

Nikita a conclu: « LES FEMMES TRANSS SONT DES FEMMES. »

Taylor a ensuite répondu: « Vous voulez que je divulgue de vraies informations que vous avez faites en 2015?! Vous détesteriez ça, vous changez pour les saisons tendance …. Continuez à changer pour plus de poids. Je parle de FAITS. Ce que j’ai dit était des faits. »

Vous voulez que je divulgue de vraies informations que vous avez faites en 2015 ?! Vous détesteriez ça, vous passez aux saisons tendance….Continuez à changer pour plus de poids. Je parle FAITS. Ce que j’ai dit, c’était des faits. https://t.co/8HFOnKgcrr – Taylor Caniff (@taylorcaniff) 15 juin 2021

Plus tard, Taylor a sauté sur Instagram Live pour répondre à ses commentaires transphobes en insistant sur le fait qu’une personne « surprise » sur sa liste d’amis proches sur Instagram avait divulgué le clip et que ce n’était qu’une « blague » qu’il avait l’intention de partager avec 140 personnes.

« Je connais la sécurité là-bas, c’est une partie que vous ne comprenez pas et personne ne veut comprendre chaque partie de la situation », a expliqué Taylor. « Je fais évidemment une blague à 140 personnes sur mes amis proches, les gens ne veulent pas comprendre ça. Je ne suis pas un chasseur d’influence – le chasseur d’influence, c’est vous les gars.

« Vous allez sur mes amis proches, enregistrez ma putain de merde, puis téléchargez-la, puis jouez une histoire de sympathie comme si vous n’aviez pas fait cette merde depuis 2015. Comme si vous n’aviez pas couché avec des hommes innocents. Et pensez aux résultats de cela, à la façon dont ils sont traumatisés, à la façon dont ils traversent la merde avant et après cela. »

Il a ajouté: « Je suis désolé, je lui ai envoyé des excuses complètes. Je suis désolé que ce soit pour mes amis proches. Et je n’étais pas transphobe, je parlais juste de faits absolus. Je n’aurais aucune idée si je voyais Nikita Dragun dehors. C’est une femme et je comprends maintenant. Vous devez comprendre que je suis désolé, c’était évidemment quelque chose que je n’aurais pas dû dire, même sur mes amis proches, mais j’essaie juste d’avoir de la comédie, je ‘ J’essaie juste d’être drôle pour mes amis. »

Les gens ont demandé l’annulation de Taylor tandis que Trisha Paytas, qui avait auparavant du bœuf avec Nikita, a également demandé que Taylor soit déplateforme. Trisha tweeté: « Taylor caniff peut aller en enfer. Il dégage une petite énergie de bite. Sans aucun doute, LA PLUS PETITE énergie de bite pour avoir manqué de respect à Nikita. Juste parce que tu ne peux pas t’envoyer en l’air Taylor parce que tu as une toute petite bite, ça ne veut pas dire que tu dois le faire être le plus petit bloc de coq.

« Je sais, croyez-moi, je SAIS, Nikita peut se défendre elle-même, elle n’a pas confiance en elle pour les daaaaays …..mais comme des gens comme Taylor Caniff méritent d’être annulés à vie. Je suis vraiment en train d’ajouter au bruit pour que cela se produise. »

