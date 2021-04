Nikita Dragun applaudit aux critiques concernant l’émission de télé-réalité Hype House sur Netflix

« Je sais que les gens, évidemment, ne sont pas heureux que je sois dedans ou quoi que ce soit et je m’en fiche honnêtement. »

Nikita Dragun a abordé le contrecoup de la nouvelle série de télé-réalité Hype House sur Netflix.

La semaine dernière (22 avril), Netflix a annoncé qu’il publierait une nouvelle émission de téléréalité sur Hype House, l’une des maisons de contenu les plus populaires sur TikTok. Les anciens membres incluent Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio et Addison Rae.

La série non scénarisée mettra en vedette Kouvr Annon, Nikita Dragun, Sienna Mae Gomez, Chase Hudson, Larri Merritt, Thomas Petrou, Alex Warren et Jack Wright. Netflix a promis que la Hype House montrerait tous « une facette d’eux-mêmes (et de leurs relations) que nous voyons rarement ».

Cependant, le service de streaming a reçu de nombreuses critiques pour avoir donné une plate-forme à la Hype House, en particulier après l’annulation de l’émission comme Je ne suis pas d’accord avec ça et La société. D’autres ont noté les problèmes liés aux commentaires problématiques de Nikita, les accusations de pêche noire et le fait que deux membres éminents de Hype House – Tony Lopez et son frère Ondreaz Lopez – ont été accusés d’agression sexuelle. Les deux ont nié les allégations et aucun n’est inclus dans l’émission.

PLEASEEEE POURQUOI NIKITA DRAGUN ET LA HYPE HOUSE ONT-ILS UNE SÉRIE NETFLIX NE DÉPLACENT PAS LEURS BRAS SUR DES CHANSONS? pic.twitter.com/EK3osb7E7f – sofia 𖥧 (@prismqrine) 22 avril 2021

Nikita, qui a sa propre série Snapchat appelée Nikita non filtré, n’a jamais été membre officiel de Hype House mais elle est amie avec plusieurs membres et fréquente souvent leur résidence à Los Angeles.

Le YouTuber a maintenant répondu au contrecoup sur Snapchat. «Tout le monde avait beaucoup à dire sur l’émission Netflix et c’est bien. Mais j’ai juste l’impression qu’en fin de compte, vous ne pouvez pas vous en vouloir à des gens qui ont gagné et réussi, et si vous le faites, vous n’êtes littéralement qu’un haineux. , » elle a expliqué. « Je sais que les gens, évidemment, ne sont pas heureux que je sois dedans ou quoi que ce soit et je m’en fiche honnêtement. »

Parlant de ce qui va réellement voir dans la série, elle a ajouté: « C’est tellement inconfortable pour moi parce que je pense que cela montre un aspect différent de ma vie, comme mes amitiés avec tout le monde et il y a tellement de choses qui se sont réellement passées dans la série. que je ne pense pas pouvoir être capturé sur autre chose que… la série.

«Les gens vont être comme, ‘Oh ouais qu’est-ce qu’ils vont faire? Asseyez-vous là et renégatez et TikTok et dansez ou quoi que ce soit?’ Mais je suis comme une salope qui ne pourrait pas être plus éloignée de ce qui se passe réellement dans la série mais je ne vais rien gâcher. C’est vraiment fou. » Ouf.

Netflix n’a pas annoncé quand il abandonnerait la série Hype House, mais regardez cet espace …

