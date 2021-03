Nike poursuit la société qui a collaboré avec Lil Nas X sur les nouvelles chaussures controversées.

Nike a intenté une action en justice contre MSCHF après que la société a publié une paire de chaussures avec Lil Nas X arborant le logo Nike.

Hier (29 mars), Lil Nas X a sorti 666 paires de chaussures Satan en collaboration avec MSCHF. Les chaussures sont conçues avec un pendentif pentagramme attaché aux lacets, « Luc 10:18 » y est inscrit et une goutte de vrai sang humain dans les semelles. Ils coûtent 1018 € et ce sont en fait des versions personnalisées des populaires Air Max 97 de Nike. Ils ont même le logo Nike.

Les chaussures se sont vendues en une minute, mais maintenant, Nike poursuit MSCHF pour les chaussures et nie toute implication dans celles-ci.

Nike a intenté une action en justice contre les chaussures Lil Nas X satan qui contiennent du sang humain. Image: Lil Nas X via YouTube, MSCHF

Après la sortie des chaussures, Nike a fait une déclaration à NBC News qui disait: « Nous n’avons pas de relation avec Little Nas X ou MSCHF. Nike n’a pas conçu ou sorti ces chaussures et nous ne les approuvons pas. » Et maintenant, NBC News rapporte que Nike a « déposé une plainte pour contrefaçon de marque fédérale » contre MSCHF au sujet des nouvelles chaussures controversées.

Selon NBC News, Nike veut remettre les pendules à l’heure. Le procès fait valoir qu ‘ »il existe déjà des preuves de confusion et de dilution importantes sur le marché, y compris des appels à boycotter Nike en réponse au lancement des chaussures Satan de MSCHF sur la base de la croyance erronée que Nike a autorisé ou approuvé ce produit. »

Jamais le troll professionnel, Lil Nas X a réagi à la nouvelle en encourageant ses fans à diffuser sa nouvelle chanson «Montero (Call Me By Your Name)» afin qu’il puisse se permettre le procès. Cependant, dans l’état actuel des choses, Nike ne poursuit officiellement MSCHF qu’au lieu de Lil Nas X personnellement.

On ne sait actuellement pas si le procès de Nike sera couronné de succès. Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

