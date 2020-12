Nike Kobe 6 Protro «Grinch» officiellement dévoilée: photos

Les fans attendaient le coloris « Grinch » pour faire son retour.

Kobe Bryant était et est toujours l’un des joueurs les plus légendaires à avoir jamais foulé un terrain de basket. Tout au long de son séjour en NBA, Bryant a remporté cinq championnats de la NBA et battu de nombreux records. Quand il a pris sa retraite en 2016, les fans étaient tristes de le voir partir, même si sa performance lors de son dernier match était l’envoi que beaucoup espéraient. Kobe était tout aussi emblématique en ce qui concerne ses baskets, en particulier celles qu’il a fabriquées avec Nike. Peut-être que sa chaussure la plus tristement célèbre était la Nike Kobe 6 « Grinch » qui revient justement, 10 ans après sa sortie originale. Aujourd’hui, Nike a dévoilé les images officielles de la chaussure, et comme vous pouvez le voir ci-dessous, le modèle rétro reste fidèle à l’OG. La tige est composée d’un matériau écaillé vert, tandis que des notes de jaune sont placées sur la semelle intercalaire, la langue et même les lacets. Il y a un swoosh Nike noir sur les côtés, tandis qu’un logo rouge Black Mamba est soigneusement placé sur la languette. Lorsque ceux-ci sont sortis, le stock était limité et maintenant, l’OG se vend pour des milliers de dollars en ligne. Désormais, les fans auront une nouvelle opportunité de mettre la main sur une paire. Pour l’instant, on pense que ceux-ci tomberont la veille de Noël, alors gardez-le verrouillé à 45secondes.fr car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières informations. Image via Nike Image via Nike Image via Nike Image via Nike