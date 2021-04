Nike conclut un accord avec MSCHF sur les chaussures Lil Nas X «  Human Blood  »

Nike a conclu un accord avec MSCHF Product Studio sur les « chaussures Satan » qui contiennent une quantité de sang humain basée sur les baskets Air Max 97 de la marque de vêtements de sport.

Nike avait initialement accusé MSCHF d’avoir enfreint ses droits d’auteur après avoir utilisé le design Air Max 97 pour créer la chaussure en édition limitée afin de promouvoir le nouveau morceau du rappeur Lil Nas X « Montero (Call Me By Your Name) ».

La marque a fait valoir que l’utilisation « non autorisée » de son propre style de chaussure reconnaissable était « susceptible de causer de la confusion et de diluer et de créer une association erronée entre les produits de MSCHF et Nike » et avait causé « un préjudice important à [Nike’s] bonne volonté, y compris parmi les consommateurs qui pensent que Nike approuve le satanisme ».

Eh bien, maintenant, Nike a conclu un accord qui verra MSCHF lancer un rappel volontaire des chaussures Satan, ainsi que de ses chaussures Jesus précédemment publiées, qui ont également été fortement empruntées aux modèles Air Max de Nike.

Crédit: MSCHF

MSCHF a accepté de racheter les baskets au prix de détail et de les retirer de la circulation, selon un communiqué de Nike jeudi.

Cette déclaration disait: «Nike n’avait rien à voir avec les chaussures Satan ou les chaussures Jésus.

« Si des acheteurs sont confus ou s’ils souhaitent retourner leurs chaussures d’une autre manière, ils peuvent le faire pour un remboursement complet.

« Les acheteurs qui choisissent de ne pas retourner leurs chaussures et qui rencontrent plus tard un problème de produit, un défaut ou un problème de santé doivent contacter MSCHF et non Nike. »

L’avis de ce règlement n’a pas encore été déposé auprès du tribunal.

De la part de MSCHF, il a déclaré que le règlement était un bon moyen de mettre toute l’épreuve derrière eux et de les aider à se concentrer sur de nouveaux projets.

Cependant, la déclaration de l’organisation sur le règlement était encore assez critique à l’égard de Nike.

David H. Bernstein, un avocat représentant le collectif d’art, a déclaré: « MSCHF avait l’intention de commenter l’absurdité de la culture de collaboration pratiquée par certaines marques et le caractère pernicieux de l’intolérance. »

Crédit: MSCHF

Nike a d’abord poursuivi MSCHF – ce qui est déclaré « méfait » – en mars et a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre la vente des chaussures le 1er avril.

Cependant, une demande de rappel de Nike a été refusée par un juge, bien que Nike soutienne que les chaussures pourraient diluer ou endommager sa marque.

Ils se sont certainement bien vendus, les collectionneurs se procurant toutes les chaussures en moins d’une minute.

Bernstein a déclaré que les chaussures étaient « des œuvres d’art numérotées individuellement qui continueront à représenter les idéaux d’égalité et d’inclusion où qu’elles soient exposées ».

Les chaussures ont été créées avec Lil Nas X et comportaient un thème satanique avec un pentagramme en bronze, tandis que la semelle des chaussures contenait de l’encre rouge et une seule goutte de sang humain.