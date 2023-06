Nike commémore les 20 ans de Finding Nemo avec des baskets spéciales

Nike Chaussures (Baskets) Wmns Nike Court Royale 2 Nn

Chaussures (Baskets) Nike WMNS NIKE COURT ROYALE 2 NN Blanc Disponible en taille femme. 36,38,39,40,41,42,43,44,40 1/2,35 1/2,37 1/2,38 1/2,36 1/2Réalisée avec au moins 20 % de matières recyclées en poids. Lorsque vous apercevez le logo Nike Sunburst ou le nom Next Nature (NN), cela représente un pas de plus dans la démarche de la marque vers le zéro déchet et une empreinte zéro carbone. Confectionné en matières synthétiques, ce modèle utilise des matières qui rappellent celles des chaussures de basketball du milieu des années 80. Le col bas rembourré est élégant et agréable au toucher, tandis que les perforations sur la pointe et les côtés offrent plus de confort et de respirabilité. La conception vulcanisée qui fusionne la semelle extérieure à la semelle intermédiaire crée un style profilé, résistant et confortable. Mode & Accessoires > Chaussures > Femmes > Basket Streetwear