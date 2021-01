Nike Air Force 1 Low « Dark Teal Green » Prochainement: Photos

Une autre palette de couleurs épurée arrive sur la Nike Air Force 1 Low.

Au cours des dernières décennies, aucune chaussure n’a été aussi classique et emblématique que la Nike Air Force 1 Low. C’est une chaussure qui peut être portée pour presque toutes les occasions et qui ne vieillit jamais vraiment. Il existe deux coloris principaux vers lesquels les fans semblent toujours se tourner. Bien sûr, nous parlons des modèles triple blanc et triple noir. Bien que ces deux éléments soient indéniablement classiques en eux-mêmes, Nike cherche toujours à faire ressortir quelque chose de nouveau et d’unique. La dernière Nike Air Force 1 Low à être présentée est dans ce magnifique modèle « Dark Teal Green » qui présente des teintes qui fonctionneront très bien au printemps et à l’automne. Comme vous pouvez le voir sur les images officielles ci-dessous, la chaussure a une tige en cuir blanc tandis que le swoosh Nike est sarcelle foncé. À partir de là, la marque Nike Air sur la languette et la cicatrisation est rose, ce qui donne de jolies couleurs contrastées. Ceux-ci devraient baisser dans le courant de 2021, donc si vous voulez mettre la main sur une paire, assurez-vous de garder un œil sur votre magasin de baskets local. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous. Image via Nike Image via Nike Image via Nike