Nightmare Before Christmas : le compositeur est heureux de son succès

Cela peut sembler difficile à croire de nos jours, mais lorsque « The Nightmare Before Christmas » est sorti en salles, le film produit par Tim Burton en 1993 a été l’un des plus gros flops commerciaux jamais sortis cette année-là, alors Disney Il en est venu à la considérer comme une tache sur son histoire de divertissement familial.

Le film réalisé par Henry Selick a réussi à rester dans la mémoire du public grâce à sa sortie en VHS, qui malgré ses copies limitées a permis au film d’acquérir un statut culte, notamment parmi les membres de la sous-culture gothique, grâce à ses numéros musicaux contrastés et intelligents. dessins de personnages.

À ce jour, « The Nightmare Before Christmas » est l’une des sources de revenus les plus lucratives de Disney, en raison de la vaste gamme de figurines, d’accessoires et de vêtements de collection qui mettent en valeur leurs personnages particuliers, gardant Je vis son héritage. Et c’est quelque chose dont le compositeur Danny Elfman est extrêmement satisfait.

Après une remarquable carrière de compositeur de films, Danny Elfman revient 37 ans plus tard sur la scène du rock alternatif avec l’album « Big Mess », dont il fait actuellement la promotion. Elfman affectionne particulièrement la bande stop-motion car, en plus d’en composer la musique, il était chargé de donner la voix à son protagoniste, Jack Skellington.

Lors d’une conversation avec Variety, Elfman a déclaré que lorsque le film est sorti, chacune des conférences de presse qu’il a tenues a commencé avec les intervieweurs soulignant que c’était « trop ​​​​effrayant pour les enfants ». « Je pense que c’est pour ça que Disney s’est dit : ‘Qu’allons-nous faire avec ce truc ? Nous sommes une société de cinéma familiale.

Elfman dit qu’il y reviendra de nombreuses années plus tard et verra que les familles achètent toujours la bande originale et que les enfants de 4 ans chantent « What’s This? » et « This Is Halloween » le fait se sentir béni. « C’est comme une seconde vie et leur prouver le contraire. »

« C’est au crédit de Disney qu’après une décennie ou 15 ans, ils ont reconnu qu’ils avaient toujours leur public et ont commencé à y mettre de l’énergie. Maintenant, ils comprenaient ce que c’était. Et peu d’entreprises l’auraient fait, en prenant un vieux film et en y investissant « , a déclaré Elfman.

Je considère la persistance de Nightmare Before Christmas comme l’une de mes vraies joies dans la vie.

En février dernier, Disney Publishing a annoncé que Shea Ernshaw (The Wicked Deep) avait été chargée d’écrire un roman qui se déroule après les événements de « The Nightmare Before Christmas », cette fois avec Sally, qui doit sortir Sortir Halloween Town du grave danger en libérant accidentellement un méchant redoutable.