Nightmare Alley : premières images du nouveau Guillermo del Toro

L’arrivée d’un nouveau film de Guillermo del Toro est un événement très célébré par ses fans car il est l’un des cinéastes de dark fantasy les plus acclamés du 21e siècle, bien que le cinéaste mexicain semble prendre un nouveau tournant dans sa carrière de conteur. en présentant son premier film sans éléments fantastiques ou paranormaux.

« Nightmare Alley » est un film de style noir mettant en vedette une distribution multi-stars mettant en vedette des performances de Bradley Cooper, Willem Dafoe, Cate Blanchett et Rooney Mara. Après avoir réussi à terminer son tournage fin 2020 après des mois d’interruption provoqués par la pandémie, Searchlight Pictures a enfin dévoilé ses premières images, anticipant son arrivée en salles en décembre prochain.

« Nightmare Alley » n’est pas un remake du film du même nom sorti en 1947. Guillermo del Toro a développé son scénario basé directement sur le roman de l’écrivain américain William Lindsay Gresham, mettant en scène Cooper dans le rôle de Stanton « Stan » Carlisle, un travailleur de carnaval ambitieux qui, à travers ses escroqueries, cherche à améliorer sa vie, peu importe qui il affecte en cours de route.

Cependant, la vie de cet homme prend un tournant lorsqu’il croise la route du Dr Lilith Ritter (Blanchett), une psychologue qui a des plans tordus lors de sa rencontre fortuite avec Stan. Le film met également en vedette Toni Collette, Richard Jankins, Ron Perlman et Mary Steenburgen.

Au début de cet été, la « Motion Picture Association of America » ​​a révélé que « Nightmare Alley » aurait une cote R (qui en Amérique latine équivaut à « C », Uniquement pour les personnes de plus de 18 ans), car il a été considéré que la nouvelle production de Del Toro présente « de la violence forte et sanglante, du contenu sexuel, de la nudité et un langage ronflant ».

Les raisons de cette note rappellent quelque peu « La forme de l’eau », si le film le plus récent pour lequel il a obtenu l’Oscar du « Meilleur réalisateur », en plus de recevoir « Meilleur film » et « Meilleur scénario original » en plus à l’attribution du « Lion d’or » à la Mostra de Venise. La première bande-annonce de « Nightmare Alley » devrait être dévoilée très prochainement.