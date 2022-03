Nightmare Alley : le thriller nominé aux Oscars de Guillermo del Toro juste après sa sortie en salles sur Disney+

Le réalisateur et cinéaste acclamé Guillermo del Toro (« Shape of Water », Hellboy Movies) est de retour avec un nouveau long métrage qui a déjà beaucoup retenu l’attention. Le thriller psychologique acclamé par la critique et étoilé Allée des cauchemars bientôt à la maison 4 nominations aux Oscars et est échangé comme le favori secret pour le prix du film le plus important lors de la prochaine cérémonie de remise des prix fin mars.

Le film n’est sorti qu’en décembre aux États-Unis et dans les cinémas allemands en janvier – mais « Nightmare Alley » n’est que quelques semaines plus tard disponible sur Disney+. Donc, si vous avez raté le film sur grand écran, vous pouvez désormais regarder le film sur le fournisseur de streaming Disney+ sans surcoût répéter.

De quoi parle Nightmare Alley ?

L’histoire est basée sur le roman du même nom de William Lindsay Gresham et se déroule dans Amérique des années 1930. L’accent est mis sur le charismatique Stanton Carlisle (Bradley Cooper), qui n’a carrément pas de chance. Lorsqu’il rencontre la voyante Zeena (Toni Collette) et son mari mentaliste Pete (David Strathairn) à la foire, il voit sa chance.

Stanton Carlisle saisit l’opportunité et s’approprie leurs compétences et leurs connaissances dans le but d’utiliser ses compétences nouvellement acquises en tant que (supposé) clairvoyant pour arnaquer l’élite riche de la société new-yorkaise. Avec sa fidèle assistante Molly (Rooney Mara), le charlatan projette de trahir le dangereux magnat Ezra Grindle (Richard Jenkins). Une mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett) est censée l’aider, mais elle pourrait s’avérer être son adversaire la plus dangereuse à ce jour…

Casting vedette avec Bradley Cooper et Cate Blanchett

Le réalisateur Guillermo del Toro a pu réunir un casting de premier plan devant la caméra pour son dernier travail. Les rôles principaux sont avec les stars d’Hollywood Bradley Cooper, Cate Blanchett, Tony Colette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara à son étoile Hellboy Ron Perlman et David Strathairn excellemment doté.

Le nouveau film « Nightmare Alley » du visionnaire et oscarisé Guillermo del Toro reçu de la salué par la critique, mais la production, dotée d’un budget considérable de 60 millions de dollars américains, n’a pas été en mesure de rapporter autant au box-office que l’espérait le studio Disney Searchlight Pictures. Les raisons en sont probablement la situation corona toujours tendue et le fait que certains cinémas sont toujours fermés.

