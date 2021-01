Nightmare Alley de Guillermo Del Toro arrive dans les salles de cinéma en décembre

Tant attendu de Guillermo del Toro Ruelle du cauchemar devrait ouvrir dans les salles en décembre. En plus, Bois, produit par del Toro, sortira enfin en octobre. Ruelle du cauchemar marque la première fois que del Toro est derrière la caméra depuis la victoire aux Oscars en 2017 La forme de l’eau, et il verra un déploiement similaire. Le film de 2017 a également ouvert ses portes en décembre, après sa première aux festivals d’automne. On ne sait pas si le prochain film du réalisateur sera présenté en première aux festivals d’automne 2021, mais il semble probable que Searchlight fera la même chose, tant qu’il le pourra en toute sécurité.

Au moment d’écrire ces lignes, Searchlight a choisi Ruelle du cauchemar ouvrira en salles le 3 décembre. Le film, qui met en vedette Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara et David Strathairn, était censé ouvrir en 2020, mais les retards liés à la crise de la santé publique ont mis un terme à cela. . Guillermo del Toro a finalement pu terminer la production en décembre 2020 après avoir réuni les acteurs et l’équipe.

Ruelle du cauchemar trouve un carny ambitieux (Bradley Cooper) avec un talent pour manipuler les gens avec quelques mots bien choisis se connecte avec une psychiatre (Cate Blanchett) qui est encore plus dangereuse que lui. Le film est basé sur le roman du même nom de William Lindsay Gresham. Le film a été annoncé en 2017, avec des informations selon lesquelles Leonardo DiCaprio allait assumer le rôle principal. Cependant, cela a changé en 2019 lorsque Guillermo del Toro a commencé à planifier le démarrage de la production. Bradley Cooper a ensuite signé avec la production qui devait commencer en janvier 2020. Le tournage a commencé, mais a dû s’arrêter plus tard en raison de la crise de santé publique.

Antlers ouvrira en salles le 29 octobre. Le film a été retardé plusieurs fois depuis son annonce initiale. Scott Cooper a réalisé et produit le film aux côtés de Guillermo del Toro. Il met en vedette Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane et Amy Madigan. Bois se déroule dans une ville isolée de l’Oregon, lorsqu’une institutrice (Russell) et son frère shérif (Plemons) se retrouvent mêlés à son élève énigmatique (Thomas) dont les sombres secrets conduisent à des rencontres terrifiantes avec une créature ancestrale légendaire qui les a précédés.

Comme c’est le cas pour tout film sortant en 2021, les dates de sortie de Ruelle du cauchemar et Bois pourrait voir des retards. Cela étant dit, il existe également des options de diffusion en continu pour les deux films, bien que Guillermo del Toro crée ses projets à regarder sur grand écran avec un public. Il attendra probablement de sortir en salles si l’un ou l’autre des films est menacé de retard, bien que nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passera dans les prochains mois. IndieWire a été l’un des premiers points de vente à rendre compte de Guillermo del Toro Ruelle du cauchemar ouverture dans les salles en décembre.

Sujets: Nightmare Alley