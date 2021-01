«Nightmare Alley» de Guillermo del Toro a déjà une date de sortie

Le chemin a déjà commencé pour préparer la première de « Ruelle du cauchemar», Le nouveau film du cinéaste mexicain Guillermo del Toro. Après que la production ait été interrompue avant l’émergence de la pandémie, parvenant à la conclure avec succès, Photos du projecteur a annoncé qu’il avait déjà une date de sortie prévue pour le 3 décembre prochain.

C’est le premier film réalisé par Du taureau depuis sa victoire aux récompenses oscar en 2018 avec le film « La forme de l’eau« , Avec lequel il gagnerait dans les catégories » Meilleur film « et » Meilleur réalisateur « , réussissant à attirer l’attention du public et de la presse pour son prochain projet ».

« Ruelle du cauchemar”Est ​​basé sur le roman homonyme écrit par William Lindsay Gresham, avec un script écrit à côté de Kim Morgan, scénariste et journaliste de Los Angeles, Californie connue pour sa collaboration sur le film « La salle interdite». La bande serait produite avec J. Miles Dale, avec qui il a travaillé « La forme de l’eau » et « Bois».

Sur la bande, Bradley Cooper jouera un jeune travailleur de carnaval ambitieux avec un grand talent pour manipuler les gens avec peu de mots soigneusement choisis, croisant le chemin d’un psychiatre (joué par Cate Blanchett) qui s’avère plus dangereux qu’il n’y paraît.

Le film présente également un casting brillant composé de Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, David Strathairn, et Ron Perlman, collaborateur fréquent dans la filmographie de Du taureau depuis ses débuts filmographiques avec «L’invention de Cronos», Sorti en 1993 et ​​qui a présenté la participation de l’acteur argentin Federico Luppi.

« Je suis inspiré et ravi de rejoindre cette brillante distribution », a commenté del Toro à la presse au début de la production. « Kim Morgan et j’ai travaillé avec une grande passion pour apporter le monde sombre et brut et la langue de William Gresham sur l’écran et maintenant un superbe groupe d’artistes et de techniciens se sont réunis pour lui donner vie ».

Le roman aurait déjà été transformé en film en 1947 sous la direction de Edmund Goulding, comptant sur les performances de Puissance Tyrone, Joan Blondell et Coleen Gray.