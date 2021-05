Nightbreed Writer est ravi de travailler sur la nouvelle série Clive Barker

Bien qu’ils ne semblent jamais attirer l’attention des adaptations de Stephen King, les films basés sur le travail de l’écrivain britannique d’horreur Clive Barker ont livré certaines des scènes les plus mémorables du genre, et la prochaine série télévisée Nightbreed devrait apporter plus du maître de Les plus grandes créations de Macabre à la vie. L’auteur de la série Josh Stolberg a récemment parlé à ComicBook.com de son enthousiasme à travailler sur le projet.

Stolberg, co-auteur sur Spirale: du livre de Saw, qui terrifie actuellement les spectateurs avant d’arriver sur PVOD le 1er juin, n’a pas été en mesure de discuter de nombreux détails sur le projet, mais il a dit au site à quel point il était fan du travail de Barker et que donner vie aux personnages des auteurs était quelque chose qu’il J’ai hâte de rester coincé.

« Je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce que je dirai, c’est que c’est entre les mains de Michael en ce moment et nous sommes vraiment enthousiasmés par l’avenir », a déclaré Stolberg. « Je suis un grand fan de Clive Barker, nous avons joué pendant un moment Weaveworld, ainsi, et il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire. Je suis vraiment ravi que ces deux projets trouvent une maison. «

Nightbreed est basé sur la nouvelle de 1988 de Barker, « Cabal », qui raconte l’histoire de Boone, un homme amené à croire qu’il est responsable d’une série de meurtres qui le conduisent finalement à la ville souterraine de Madian, un sanctuaire pour monstres et créatures connu sous le nom de la race de nuit. Le livre a été transformé en un film, écrit et réalisé par Barker, avec Craig Sheffer et le réalisateur devenu acteur David Cronenberg. SyFy a annoncé en 2018 qu’ils développaient une série télévisée basée sur l’histoire, dirigée par Michael Dougherty qui dirigeait Godzilla: le roi des monstres.

L’enthousiasme de Stolberg pour le projet reflète celui de Barker lui-même, qui a également parlé au site Web l’année dernière, en disant: « Je pense que nous verrons certainement cela l’année prochaine, au moins entrer en production l’année prochaine. Et nous avons Mike Dougherty qui l’a fait, qui était un film génial … Roi des monstres. Nous avons donc Michael là-dessus. Je suis très enthousiaste et optimiste à ce sujet. «

Les adaptations passées du travail de Barker ont été aléatoires, avec l’original Hellraiser la tête et les épaules au-dessus d’eux tous, bien que cette franchise ait été quelque peu ternie au fil des ans par un flot continu de suites disjointes et fragiles – ce que la nouvelle adaptation télévisée proposée de ce travail peut rectifier. Le principal problème dont Barker a souffert est d’être trop visuel dans son écriture, créant des mondes pratiquement impossibles à mettre à l’écran, ce qui a conduit nombre de ses films à provenir de ses nouvelles moins expansives, telles que Le train de la viande de minuit, Candyman, et Rawhead Rex. Cependant, les projets télévisés devenant de plus en plus ambitieux et les goûts de Neil Gaimen auparavant non filmables Dieux américains se débrouillant bien sur Amazon Prime Video, il est de plus en plus probable que certains des romans les plus ambitieux de Barker, dont beaucoup comportent des milliers de pages, parviennent à l’écran si Race de nuit est à la hauteur des attentes.

Sujets: Nightbreed