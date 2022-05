Night Sky : une histoire de science-fiction en clair-obscur qui se démarque par ses performances et sa photographie

pas de spoilers

Amazon Prime Video vient de sortir une nouvelle série sur sa plateforme. C’est Night Sky et présente les performances de JK Simmons et Sissy Spacek.

© Amazon Prime VidéoJKSimmons et Sissy Spacek jouent dans Night Sky

La science fiction Il a ce pouvoir magnétique difficile à expliquer. C’est que même si l’histoire peut, dans la plupart des cas, être loin de la réalité, si elle est bien structurée et scénarisée, elle peut devenir une grande pièce audiovisuelle. Bien entendu, il faut ajouter à cela la manière dont sont travaillés l’esthétique, la photographie et les effets spéciaux, trois composantes essentielles du genre. ciel nocturne C’est la dernière série sortie en Amazon Prime Vidéo et le chemin de ce type d’histoires est situé.

L’émission suit la vie d’un couple de plus de 70 ans qui vit dans une maison isolée de la ville d’Illinois, aux États-Unis. Mais derrière leur vie apparemment tranquille, ils cachent un secret étrange et mystérieux : ils utilisent un portail pour se téléporter dans un monde inconnu qui n’a rien à voir avec la Terre.

Une des premières choses à noter ciel nocturne est l’utilisation de multilingue. C’est que la série est parlée à la fois en anglais et en espagnol, ce qui, soit dit en passant, n’est généralement pas vu dans trop de productions en streaming. Le spectacle utilise les deux langues car il y a deux histoires qui coexistent dans des endroits très éloignés. Alors que nous avons Irene et Franklin aux États-Unis, Stella et Toni vivent en Argentine. Chacun des scénarios est vital pour l’histoire et permettra également au spectateur de s’immerger dans son quotidien. Il convient de mentionner ici que, bien sûr, la photographie de Andrew Wehde, Pablo Desanzo Oui Ashley Connor C’est remarquable et je joue un rôle fondamental dans la série.

Cependant, malgré cet ensemble aussi intéressant que particulier, l’intrigue n’est pas très claire et on a du mal à comprendre quels sont ses objectifs. Malgré tout, une petite fenêtre d’intrigue s’ouvre vers la fin de l’épisode 2, où l’histoire commence à prendre un peu plus de couleur, ou, du moins, montre beaucoup plus de mystère.

ciel nocturne Il a un excellent travail visuel et aussi dans son scénario certaines scènes émotionnelles sont autorisées. En ce sens, le point est principalement pour ses protagonistes les lauréats de l’Académie, poule mouillée Oui JK Simmons, qui parviennent à transmettre l’amour que ce couple a qui sent que le moment est venu de se séparer. Les deux construisent un lien très fort, tendre et engagé qui est également inclus comme un autre des points forts de la série. D’un autre côté, Juliette Zylbergerg Oui Rocio Hernández ils en font de même dans ce lien difficile mais très étroit entre mère et fille, qui au fil des épisodes sera source de grandes révélations.

La série compte huit épisodes au total et est créée par Holden Miller et Daniel C. Connolly. De plus, il a l’adresse de Jean-Joseph Campanellaoscarisé pour Le secret de ses yeuxet Philippe Martin.

En conclusion, pour les amateurs de science-fiction, ciel nocturne Ce sera une histoire intéressante, bien que parfois un peu déroutante. No obstante, se requerirá paciencia porque con tiempo, se irá generando en los capítulos atmósferas de más intriga en las que, sin dudas, uno se quedará con ganas de ver más, de saber lo que ocurre y de entender cuáles son los propósitos de cada personnage.

