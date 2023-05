Night Court ramènera la star de la série originale dans la saison 2 après un camée surprise dans la finale

Spoiler Alert : Cette histoire révèle des SPOILERS pour le final de la saison 1 de Night CourtSi vous avez apprécié le camée spécial dans la finale de la saison de Cour de nuit, vous serez peut-être heureux de savoir qu’il y a plus d’où cela vient. La série revival met en vedette Melissa Rauch dans le rôle de la juge Abby Stone, la fille de Harry Stone, qui a été interprétée par le regretté acteur Harry Anderson dans la série originale. John Larroquette joue également dans le renouveau, reprenant son rôle de Dan Fielding, maintenant défenseur public. Pour compléter la nouvelle distribution de personnages, India de Beaufort en tant qu’assistante DA Olivia, Kapil Talwalker en tant que greffier Neil et Lacretta en tant que « Gurgs » l’huissier.

Dans la finale de la saison 1, Dan Fielding devient juge en Louisiane, et son premier accusé se trouve être Roz, l’huissier du tribunal de nuit d’origine joué par Marsha Warfield. Avec Warfield reprenant le rôle, Roz a révélé son choc de voir son vieil ami devenir juge, et elle a même plaisanté avec l’huissier en voyant Dan dans le fauteuil du juge, « Ramenez-moi en prison. » Roz s’était apparemment attiré des ennuis juridiques lors d’un enterrement de vie de jeune fille qui avait abouti à son arrestation. C’était certainement une apparition amusante pour les fans de la série originale, et selon Warfield, ce sera plus qu’une simple apparition pour Roz.

« Nous découvrons pourquoi elle est allée en prison en premier lieu », a déclaré Warfield à TVLine, confirmant son retour pour la saison 2. « [We also] la rattraper un peu [and hear about] certaines des choses qu’elle a faites dans le passé et qu’elle fait maintenant. Ensuite, elle passe du temps avec un vieil ami.

Cela ne signifie pas nécessairement que Roz restera un acteur permanent de la série, mais Warfield dit qu’elle aimerait continuer à faire plus d’épisodes de la série aussi longtemps que le Cour de nuit l’équipe l’aura.

« S’ils demandent plus, j’espère être disponible, et j’aimerais le faire », dit-elle.

Warfield a également expliqué comment son apparition spéciale dans la finale de la saison 1 est née. Elle a dit que lorsque la renaissance a été annoncée pour la première fois, elle « n’a jamais envisagé que je pourrais faire partie de la distribution » et ne s’attendait pas à recevoir un jour l’appel téléphonique. Cependant, elle a fait savoir qu’elle serait heureuse d’apparaître en tant que Roz si elle recevait l’appel, et quand il est finalement arrivé, elle était heureuse d’obliger.

« Ils m’ont demandé de faire l’épisode, et j’ai dit bien sûr », explique Warfield. « J’ai toujours eu envie, et j’ai dit publiquement : s’ils me le demandaient, j’en serais ravi. ne le ferait pas.

Vous pouvez diffuser Cour de nuitla première saison sur le service de streaming Peacock de NBCUniversal. La deuxième saison est actuellement en développement après le renouvellement de l’émission en février.