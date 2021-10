Nigel Bach parle de Bad Ben: Benign et l’héritage de Steelmanville Road [Exclusive]

Mauvais Ben a accumulé un culte inconditionnel au cours de huit thrillers surnaturels terrifiants, créés et dirigés par un homme travaillant principalement seul dans une maison qu’il a achetée aux enchères. Rencontrez Nigel Bach, le cerveau derrière le parfois terrifiant, parfois hilarant Chemin de Steelmanville héritage. Juste à temps pour Halloween, Bach l’a encore fait. il se déchaîne Bad Ben : bénin, le neuvième volet de la série d’horreur en cours, en octobre. Nous avons récemment rencontré Bach pour découvrir la magie derrière le chaos pour un regard spécial sur ce dernier chapitre de la franchise de la maison hantée qui a accumulé des millions de vues depuis ses débuts en 2016.

Paulington James Christensen III a contacté Nigel Bach avec son fidèle conseil ouija, et le couple a accepté de se rencontrer pour une séance Zoom effrayante qui comprenait le fantôme de l’ancien co-animateur de podcast de Paulingon, Sean Mantooth, faisant sa première apparition sur 45secondes.fr depuis plus d’une décennie. Il s’avère que Mantooth est un grand fan de Nigel Bach et voulait s’amuser. Le trio discute de la dernière Mauvais Ben suite, la signification du titre, un éventuel spin-off de la série télévisée pour le personnage à l’écran de Nigel, Tom Riley, et ce qu’il faut pour faire une suite de Steelmanville (oui, il divulgue le budget).

Bad Ben : bénin est le dernier né de la série culte d’horreur de found Footage du réalisateur Nigel Bach. Arrivé le 26 octobre de Breaking Glass Pictures, Bad Ben : bénin reprend là où nous nous sommes arrêtés alors que Tom Riley erre hors des bois derrière sa maison sur Steelmanville Road, où il se retrouve une fois de plus face aux forces du mal et peut-être au démon le plus puissant qu’il ait jamais affronté !

Bad Ben : bénin sera disponible sur DVD et VOD, sur des plateformes telles qu’iTunes/Apple TV, Google Play, Xbox, Vudu, Vimeo, et via les fournisseurs locaux de câble et de satellite. Avec des millions de vues pour les films 1 à 8 et des fans du monde entier, Bad Ben est le fruit du réalisateur Nigel Bach, qui a créé à lui seul la série en 2016.

« J’ai présenté mes idées à des dizaines de producteurs et beaucoup étaient intéressés mais cela n’a abouti à rien. Pendant des années, j’ai essayé à leur manière et rien ne s’est passé. Finalement, j’ai décidé de le faire moi-même. Bad Ben a travaillé parce que je l’ai fait à ma façon. «

Depuis 2016, la série Bad Ben a vu huit épisodes, dont :

Mauvais Ben

Chemin de Steelmanville

Ben Badder

Bad Ben : L’effet Mandela

Le clown du croissant de lune

Bad Ben : la voie à suivre

Bad Ben : l’autoroute hantée

Bad Ben : Pandémie

A déclaré Rich Wolff, PDG de Breaking Glass.

« Nigel Bach est une source d’inspiration pour les cinéastes du monde entier. Sa créativité, son talent et sa détermination l’ont aidé à créer à lui seul une série d’horreur bien-aimée. Nous sommes ravis de nous être associés à lui pour aider à distribuer Bad Ben. »

