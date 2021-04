NieR Replicant balaie le Japon avec plus de 100000 unités vendues

Convatec Chronic Care Convatec Poche Colostomie Combihesive 2 S Plus Standard 57mm 50 unités

Convatec Combihesive Poche Colostomie 2S Plus Standard est équipée : - d'un ANNEAU de fixation souple, avec rail d'EMBOITEMENT ( type de fermeture ' TUPPERWARE '), adaptable sur le support protecteur porte poche COMBIHESIVE 2S, standard ou souple, vendu séparément. Sur l'anneau ont été moulés HUIT CLIPS de fixation, situés à intervalles réguliers, pour mieux fixer la poche à son support. Ces 8 clips de sécurité ( S comme SECURITE ), assurent une fixation très fiable. Elle est perçue au toucher, au bout des doigts et on entend très distinctement le ' clic ' sonore de fermeture des clips. Mise en place facile, par SIMPLE PRESSION des doigts. L'anneau est muni d'une languette de prévention, pour faciliter le retrait de la poche et de 2 encoches pour l'adaptation éventuelle d'une ceinture, vendue séparément. - d'un FILTRE INTEGRE. En plastique OPAQUE, couleur CHAIR, avec voile aéré micro perforé, hydrophobe côté peau, insonore, étanche aux liquides et aux odeurs. Forme trapèze, arrondie à la partie inférieure.