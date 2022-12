Nier : Automata Ver1.1a, nouvel anime : date de sortie et intrigue

Le jeu vidéo »Nier : les automates » est l’un des RPG japonais les plus populaires de ces derniers temps, gagnant une énorme popularité et des fans avec ses versions pour les consoles Xbox et Nintendo Switch. En raison du grand succès, la société de production Photos A-1 produira un nouvel anime basant son histoire sur le titre.

Intitulé »Nier : Automates Ver1.1a », l’anime adaptera le récit du jeu à une histoire beaucoup plus structurée, élargissant encore l’univers du titre original. L’anime suivra le début du projet YoRHa, une mission qui met des androïdes pour reprendre le monde pris en charge par les machines.

De quoi sera fait Nier: Automata Ver1.1a ?

Selon les rapports, l’anime cherchera à coller le plus possible à l’histoire du jeu, ce qui est une tâche difficile en raison du fait que le jeu a un grand nombre de fins, ce qui fait que l’histoire prend un chemin différent selon les actions. des joueurs. Même ainsi, il a été confirmé que l’histoire suivra 2B et 9S, deux androïdes qui sont envoyés sur une Terre abandonnée depuis longtemps pour vaincre les machines qui l’ont envahie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : le créateur de Naruto laissera les fans choisir le protagoniste d’un nouveau manga







Tout se passe en l’an 5012, avec la guerre entre les humains et leurs androïdes, et les machines atteignent un nouveau palier. Pour faire face aux machines massives, les androïdes YoRHa sont envoyés dans des conditions difficiles, bien que leur nature très humaine, les androïdes commencent à remettre en question leur existence même.

L’anime »Nier: Automata » a été officiellement annoncé lors d’une diffusion en direct célébrant le cinquième anniversaire de la sortie du jeu. Yoko Tarole réalisateur de » Nier », » Nier: Automata », écrit le nouvel anime Nier avec Ryouji Masuyamale directeur de ce nouveau projet.

Le studio A-1 Pictures sera en charge de la production et de l’animation du projet, ayant déjà travaillé sur des anime populaires tels que »Kaguya-sama : Love Is War », »Darling in the Franxx », »The Seven Deadly Sins » et »Sword Art Online ». Jun Nakai sera le concepteur de personnages et le directeur de l’animation, tandis que MONACA composera la bande originale.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sand Land, le manga d’Akira Toriyama, recevra une adaptation en anime

Quand est sorti Nier: Automata Ver1.1a ?

L’anime devrait être présenté en première en 2023, bien que l’on ne sache toujours pas combien d’épisodes il aura. »Nier: Automata Ver1.1a » sera disponible dans le catalogue Crunchyroll.