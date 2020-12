« NieR Automata » réalise 5 millions de ventes

TECKNET Souris Gamer 2.4G, Souris sans Fil 4800 DPI 5 Niveaux Réglables avec Récepteur Nano USB, 8 Boutons Ergonomique Souris pour Gaming, PC et Ordinateur Portable

👍Technologie sans fil 2,4 GHz: Permet une distance de travail allant jusqu'à 10 m sans retard ni chute de signal, se connecte et joue, aucun pilote requis (Remarque: les boutons ne sont pas programmables; récepteur USB nano est stocké en base de la souris.) 👍Capteur optique 4800DPI: Le capteur optique avancé et durable de 4800 DPI est là pour rendre vos performances de jeu légendaires. 5 DPI 800/1200/1600/2400/4800 réglables offrent la flexibilité de prospérer dans le chaos de la bataille. 👍Design Premium à 8 boutons: bouton avant / arrière pratique, le bouton de tir exclusif permet un triple clic en une seule pression et vous tient constamment à jour. 20 millions de clics testés. 👍Conception ergonomique: La forme ergonomique s'adapte parfaitement à votre paume, offrant l'expérience de jeu la plus confortable jamais réalisée, ce qui rend vos sessions de jeu aussi longues que possible. 👍Économie d'énergie: La fonction de mise hors tension automatique éteint la souris lorsque le récepteur Nano-USB n'est pas connecté ou que le PC est éteint pour fournir 12 mois d'autonomie avec seulement 2 piles AA 10/8/7 / Vista / XP. (Remarque: les boutons latéraux ne peuvent pas être utilisés sur les systèmes Mac ou IOS.)