Nier: Automata Player découvre un secret caché depuis cinq ans.

Il semble Nier : les automatesLe dernier secret de n’était pas si secret après tout : sadfutago, un utilisateur de Reddit, semble avoir découvert une région cachée importante dans le jeu d’action existentiel Android, et les dataminers vétérans et les fans ardents sont tout aussi stupéfaits par la révélation. Les spoilers Automata sont à venir.

Il y a un mois, Sadfutago a commencé à publier sur « l’église » dans le subreddit du jeu et à demander si quelqu’un d’autre était au courant de sa localisation. Un tel message a été automatiquement supprimé en raison d’un « mauvais engagement ». Après avoir montré des images de l’église susmentionnée – que personne n’avait apparemment atteinte avant sadfutago – ils ont finalement produit aujourd’hui un bref film présentant leur découverte.

Le troisième protagoniste caché du jeu, A2, est vu en train de se battre dans la « ville copiée », un lieu étrange et blanchi à la chaux du début du jeu, dans les images de Sadfutago vers la fin du jeu. A2 commence la bande en combattant certains ennemis communs qui sont apparus à proximité après sa première apparition dans l’histoire. A2 reçoit une invite interactive alors qu’elle s’approche d’un mur banal. Lorsqu’ils l’ont activé pour la première fois, ils ont cru qu’il s’agissait d’un objet, mais lorsqu’ils l’ont fait, un portail est apparu dans le mur, selon Sadfutago. Une chute abrupte de l’autre côté mène à un couloir funhouse tordu. Avant qu’A2 n’atteigne l’emplacement des captures d’écran précédentes de sadfutago, la vidéo se termine. De nombreux Redditors doutent du film car on ne sait pas comment le couloir se transforme en intérieur d’église et s’il y a autre chose là-bas. Après tout, parce que personne d’autre n’a trouvé l’endroit.

Mais il est hautement improbable que cela ait été ajouté au jeu via un mod – la communauté Automata n’a pas encore développé la capacité de faire de grandes modifications de carte. ThatwillROAR, qui a laissé un commentaire sur la vidéo de sadfutago, l’a dit le mieux : « Une seule personne développant un saut générationnel dans Nier modding en secret uniquement pour une farce contre Taro Yoko ayant encore plus de secrets ésotériques ? » Compte tenu des restrictions existantes sur la modification du jeu, il serait tout aussi important que cela se révèle être une fraude.