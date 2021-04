Niecy Nash révèle les 3 premières célébrités qu’elle a racontées à propos de sa romance avec sa femme maintenant

Niecy Nash avait beaucoup de soutien de ses amis célèbres lorsqu’elle a parlé de sa relation avec sa désormais épouse, Jessica Betts.

La star de «Claws», 51 ans, a révélé quels amis célèbres avaient entendu parler de sa romance lors d’une récente apparition sur «Watch What Happens Live with Andy Cohen».

« Eh bien, tous mes amis ont eu une réaction de soutien parce qu’ils veulent plus que tout pour que je sois heureuse », a-t-elle déclaré, ajoutant que les trois premières célébrités dont elle a parlé étaient l’acteur et comédien Sherri Shepherd, la réalisatrice Ava DuVernay et « le grand O, Oprah Winfrey.

Nash and Betts, un musicien de rock et de soul, a annoncé leur mariage en août dernier. Lorsque Cohen a demandé si elle avait reçu un cadeau de mariage de Winfrey, Nash n’a pas hésité à se vanter du cadeau.

« Ai-je? Bien sûr que je l’ai fait! » dit-elle. «J’ai une de ses choses préférées, qui est cette belle couverture en cachemire, mais elle est géante, alors nous nous enveloppons dans la salle de cinéma tout le temps.»

Nash a surpris de nombreux fans lorsqu’elle a révélé son mariage avec Betts en 2020. Auparavant, elle n’avait eu que des relations amoureuses avec des hommes et avait récemment finalisé son divorce avec son ex-mari, Jay Tucker.

La comédienne a déclaré qu’elle n’embrassait pas nécessairement l’expression «coming out» lorsqu’il s’agissait de décrire sa relation avec Betts, qui était une amie proche depuis des années avant que leur lien ne se transforme en quelque chose de plus.

« Je veux dire, beaucoup de gens disent ça, comme, » Oh tu es sorti « , et j’ai dit, » Eh bien, d’où? « », A déclaré Nash sur « The Ellen DeGeneres Show » plus tôt cette année. «Je n’étais nulle part d’où sortir. Je ne vivais pas une vie sexuellement réprimée lorsque j’étais mariée à des hommes; Je les aimais juste quand je les aimais. Et maintenant je l’aime.

Dans une précédente interview avec People, le «Reno 911!» La star a déclaré que son mariage n’avait «absolument rien à voir avec le sexe et que cela avait tout à voir avec son âme», ajoutant que sa femme «est la plus belle âme que j’aie jamais rencontrée de ma vie».