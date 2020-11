Niecy Nash a eu un double rendez-vous avec Da Brat

Niecy Nash a attiré les fans à la fois sur et hors écran au cours des deux dernières décennies. L’acteur lauréat d’un Emmy est connu pour sa personnalité réelle et, en 2020, sa vie personnelle est devenue un sujet de discussion lorsqu’il a été révélé qu’elle avait divorcé de son mari Jay Tucker et de la musicienne mariée Jessica Betts.

Niecy Nash | Rich Fury / WireImage

Niecy Nash profite de la vie de jeune mariée

Nash et Betts ont reconnu leur amitié pour la première fois en 2018 lorsque Betts est apparu dans l’émission populaire de Nash Les griffes. Betts est un chanteur et auteur-compositeur qui a travaillé avec Missy Elliott et a même remporté le concours de courte durée d’Elliott. The Road to Stardom avec Missy Elliott.

Les deux se sont mariés en août 2020, et depuis lors, ils n’ont pas hésité à propos de leur amour de jeune mariée sur les réseaux sociaux. Nash partage fréquemment des photos d’eux ensemble sur son Instagram, tout comme Betts.

« Quand deux Betts valent mieux qu’un! » Nash a sous-titré une photo du couple ensemble. «Trouvez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant aujourd’hui.» Dans un autre article d’appréciation de sa femme, Nash a appelé Betts «Ma pièce et ma paix».

Niecy Nash | Sabrina Lantos / FX

CONNEXES: Qui est l’épouse de Niecy Nash, Jessica Betts, et comment se sont-ils rencontrés?

Niecy Nash et Da Brat ont eu un double rendez-vous

Nash est en train de filmer la dernière saison de Les griffes, et elle a pris du temps à la Nouvelle-Orléans pour rencontrer un de ses bons amis. Nash et Betts se sont rencontrés pour un double dîner avec le rappeur nominé aux Grammy Awards Da Brat et sa petite amie, l’entrepreneur Jesseca Dupart.

Nash a partagé des photos et des vidéos de leur soirée ensemble sur Instagram. «L’AMOUR GAGNE», Nash a sous-titré le message, disant que les quatre «partageaient leur énergie» ensemble pendant le dîner.

Dans une vidéo, Nash a appelé Dupart sa «bonne Judy» en référence à leur amitié ainsi qu’au pseudo Instagram de Dupart.

Une autre vidéo a montré Nash et Betts après leur double rendez-vous avec Da Brat et Dupart. «J’ai eu un dîner incroyable avec cette tarte mignonne ici», a déclaré Nash avec Betts à côté d’elle.

Le rappeur DaBrat assiste à l’Urban One Honors 2019 au MGM National Harbor le 05 décembre 2019 à Oxon Hill, Maryland | Paras Griffin / Getty Images

Les relations de Niecy Nash et Da Brat ont quelque chose en commun

Il est intéressant de noter que Nash et Da Brat ont quelque chose en commun – à part les deux qui arrivent à sortir avec quelqu’un du nom de Jessica / Jesseca. Nash et Da Brat ont tous deux reconnu publiquement leur sexualité en 2020, et leurs relations actuelles sont les premières relations publiques de même sexe dans lesquelles ils ont été.

Lorsque Dupart lui a offert une Bentley personnalisée pour son anniversaire en mars, Da Brat a exprimé son amour pour son partenaire dans un post Instagram et a expliqué qu’il lui en fallait beaucoup pour parler publiquement de leur relation. « Inutile de dire … J’ai toujours été une sorte de personne privée jusqu’à ce que je rencontre le match de mon cœur qui gère certaines choses différemment de moi », a déclaré le rappeur.

Da Brat a parlé de son parcours pour vivre ouvertement dans une apparition sur L’émission matinale Rickey Smiley quelques jours plus tard. «Je n’ai jamais rien confirmé parce que dans les années 90, ce n’était pas cool à l’époque», dit-elle. «Je suis un peu nerveux parce que je n’ai pas vraiment l’habitude de parler de ça parce que je ne suis vraiment pas une personne publique quand il s’agit de ma vie personnelle. Mais quand tu as béni et quelqu’un quand vous ne cherchiez même pas, personne ne vous aime comme vous ne l’avez jamais été auparavant, c’est une expérience complètement différente.

Da Brat a continué à parler de Dupart, elle-même une femme d’affaires avisée et PDG de sa propre entreprise de soins capillaires. «Elle m’inspire, elle croit en moi, elle me motive, elle m’accepte pour qui je suis – mon passé, mes fautes, mes erreurs», dit-elle. «Nous pouvons parler de tout et de tout. Il n’y a rien dont je ne puisse pas parler avec elle et c’est juste incroyable.