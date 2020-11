Nièce de Kamala Harris: Qui est Meena Harris?

Après ce qui semblait être des années d’attente des résultats des élections de 2020, nous pouvons enfin dire que Joe Biden et Kamala Harris seront à la Maison Blanche le 20 janvier 2021.

Alors que des gens de tout le pays ont exprimé leur enthousiasme (et leur soulagement) face aux résultats des élections, une personne en particulier n’a pas pu contenir ses sentiments concernant la grande nouvelle – et cette personne est la propre nièce de Kamala Harris, Meena Harris.

Qui est la nièce de Kamala Harris, Meena Harris?

Meena Harris est la fille de Maya Harris, la sœur de Kamala Harris.

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Meena Harris.

Meena Harris est une «femme phénoménale».

Meena vit dans la région de la baie en Californie du Nord et est une avocate de 35 ans, auteure à succès, mère, militante et fondatrice / PDG de Phenomenal, une «marque de style de vie féminine qui sensibilise les causes» qui est «100% appartenant à des Noirs et des Marrons + femmes dirigées.

Quel âge avait Maya Harris quand elle a eu Meena?

Maya Harris n’avait que 17 ans lorsqu’elle a eu Meena.

Meena Harris est l’auteur de La grande idée de Kamala et Maya.

Meena a récemment publié un livre pour enfants intitulé La grande idée de Kamala et Maya; les personnages titulaires sont basés sur la véritable histoire de sa mère, Maya, et bien sûr de sa tante VP, Kamala Harris.

Dans un fil Twitter, Meena a expliqué qu’elle avait écrit le livre en raison du climat politique et sociétal actuel des États-Unis:

«J’ai hésité en publiant ceci. Aujourd’hui, j’ai publié mon premier livre. J’en suis fier et j’espère que cela pourra vous apporter de la joie dans ce qui est autrement une période très sombre. Mais franchement, je suis fatiguée et en colère », a-t-elle écrit. «Mes filles – tous nos enfants – méritent une meilleure Amérique sans racisme anti-noir et violence policière. En fin de compte, j’ai décidé de partager cela parce que j’ai entendu beaucoup de parents au cours de la semaine dernière qui ont du mal à parler à leurs enfants de ce qui se passe. Nous savons que les livres peuvent remettre en question les hypothèses sur la façon dont nos enfants voient le monde et changer la façon dont ils se voient.

Elle est également l’auteur de Fille ambitieuse, qui sera disponible partout le 21 janvier 2021. Vous pouvez pré-commander un exemplaire du très attendu livre pour enfants ici.

Meena Harris est-elle mariée?

Meena Harris est mariée à Nikolas Ajagu; le couple se serait rencontré alors qu’ils travaillaient ensemble sur Facebook en 2007.

En 2018, le couple a célébré ses cinq ans et Meena a écrit un doux hommage à Nik sur Instagram.

“5 ans d’anniversaire! Nik m’a surpris, qui comprenait un plan élaboré pour conspirer avec mon patron afin que mon calendrier soit clair pour la journée – et que j’ai bien sûr presque ruiné parce que les choses sont juste un peu chaotiques en ce moment », a-t-elle jailli. « JE T’AIME!!!!!!!! »

Qui sont les enfants de Meena Harris?

Meena Harris a deux jeunes filles, qui sont peut-être les enfants les plus mignons à marcher sur la face de la terre.

Meena adore être maman et a jailli de ses deux enfants lors d’une magnifique séance photo pour Mère Mag.

« Ils sont à la fois incroyablement déterminés et indépendants, mais aussi très aimants. La plus âgée est plus sérieuse et adore les livres, mais elle a aussi un grand sens de l’humour », a-t-elle révélé.

«La plus jeune est très enjouée, sourit constamment et la chatouiller suscite les plus délicieux rires», a-t-elle ajouté.

«Au début, nous pensions qu’elle nous aimait vraiment en tant que parents, mais nous avons rapidement compris qu’elle montrait ce type d’adoration pour tout le monde, y compris les étrangers dans la rue.

Meena Harris est la fan numéro un de Kamala Harris.

Ce n’est un secret pour personne que Meena Harris admire sa tante VP! Elle la loue toujours sur les réseaux sociaux et a été son soutien numéro un depuis que Kamala Harris a été annoncée comme la vice-présidente de Joe Biden.

« VICE PRESIDENT AUNTIE, » elle a tweeté après l’annonce des résultats des élections le 7 novembre 2020.

Meena Harris est-elle sur TikTok?

Elle l’est bien!

La mère de deux enfants compte 1,4 million d’abonnés sur TikTok et publie souvent du contenu politique. Ses enfants mignons apparaissent également dans beaucoup de ses vidéos!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.