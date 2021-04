Nicole Yamase, première insulaire du Pacifique, seule troisième femme à atteindre Challenger Deep

06 avril 2021 18:42:12 IST

Situé dans l’océan Pacifique occidental, à près de 11 000 mètres de profondeur, à l’extrémité sud de la fosse des Mariannes, le Challenger Deep est toujours plongé dans l’obscurité. C’est le point le plus profond connu de la fosse des Mariannes et sur Terre et peu de gens imaginent y aller. En mars 2021, Nicole Yamase, une jeune micronésienne, a inscrit son nom dans le livre des records en devenant la troisième femme, la première insulaire du Pacifique et la plus jeune personne à visiter Challenger Deep. Selon un rapport dans Le gardien, la tranchée tombe dans les eaux territoriales des États fédérés de Micronésie (FSM) et son président David Panuelo ont fait l’éloge du jeune insulaire du Pacifique.

Panuelo a déclaré que le travail de Yamase était « impressionnant », ajoutant qu’il était normal qu’un Micronésien ait finalement visité le fond du Challenger Deep.

La Micronésie est un pays d’Océanie et comprend plus de 600 îles. C’est principalement un pays indépendant avec les États-Unis contrôlant quelques îles.

Parmi les articles personnels que Yamase a emportés avec elle lors de la mission, il y avait un drapeau de pays, un collier traditionnel de cauris mwaramwar et un petit modèle de canoë en bois, un cadeau de son père qui symbolise son héritage de navigateur.

« Je ne pouvais pas croire que nous ayons atteint le fond … Je n’avais pas confiance en mes yeux », a-t-elle dit abc. C’était incroyable d’être là où personne n’était auparavant, a-t-elle ajouté.

Lisez aussi: Plongez pour découvrir de nouvelles espèces dans la tranchée océanique la plus profonde du monde trouve également du plastique

Avec cette mission et le fait qu’elle n’était que la troisième femme à réussir l’exploit, Yamase espère que plus de femmes vont maintenant s’inspirer et suivre des cours de STEM. Elle étudie pour son doctorat à l’Université d’Hawaï.

« Nous ne sommes vraiment pas nombreux dans ce domaine … et il est vraiment important que les sujets soient passionnés par la science », a-t-elle déclaré, ajoutant que son expérience était également un moyen de briser les frontières et les attentes entre les sexes.

Yamase a partagé qu’elle trouvait Challenger Deep semblable à un désert ou à un paysage lunaire où la «neige marine» – de minuscules particules de matière organique – flottait d’en haut.

Elle a ajouté qu’ils avaient remarqué des déchets – des morceaux de corde – sur le fond marin.

Lisez aussi: Le nouveau submersible habité de Chine atteint le fond de la tranchée océanique la plus profonde de la Terre dans une mission « historique »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂