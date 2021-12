Nicole Kidman s’est fâchée contre un journaliste pour une question sexiste

En 2021, il y a eu plusieurs premières intéressantes, parmi lesquelles sont apparues Être les Ricardos, qui a atteint l’écran de Amazon Prime Vidéo le 10 décembre dernier. Les stars de cinéma Nicole Kidman Oui Javier Bardem, et se concentre sur ce qu’était le mariage entre deux figures de Hollywood, Boule de Lucille Oui Desi arnaz, qui a eu une crise en 1952 qui menaçait de détruire à la fois leur carrière et l’émission de télévision qu’ils dirigeaient.

A partir de cette sortie, Nicole Kidman a été interviewé par Le gardien, l’un des médias les plus importants d’Angleterre, dans un entretien au cours duquel elle s’est retrouvée quelque peu fâchée contre le journaliste Eva Wiseman. Est-ce que, lors de l’entretien avec l’actrice, l’intervieweur a décidé de lui demander si elle avait trouvé une sorte de lien entre Être les Ricardos et son lien avec Tom croisière. Kidman et l’acteur de Mission impossible ils étaient en couple entre 1990 et 2001.

Premier, Kidman expliqué : « Ce film dit que vous pouvez faire prospérer une relation extraordinaire et laisser ses restes exister pour toujours. Oui, c’est très beau. Vous ne pouvez pas obliger les gens à se comporter comme vous le souhaitez et parfois vous tomberez amoureux de quelqu’un qui ne sera pas la personne avec qui vous passerez le reste de votre vie. Je pense qu’il est facile de s’identifier à cela. Vous pouvez avoir des enfants avec eux. Peut être pas. Mais ils étaient très amoureux ». Sur la base de cette réponse, la journaliste a compris que c’était le moment idéal pour l’interroger sur son ex-partenaire.

« Est-ce, je demande avec un soin exquis, votre façon de parler de Tom croisière? « , consulté Homme sage, déchaînant ainsi la colère de l’actrice. « Mon Dieu, non, non. Pour rien. Non. Je veux dire, honnêtement, c’était il y a si longtemps que ce n’est plus dans l’équation. Donc non. Et je vous demanderais de ne pas me classer comme ça non plus. Cela semble même sexiste, parce que je ne sais pas si quelqu’un poserait une telle question à un homme. Et à un moment donné, vous dites : ‘Donnez-moi ma vie. C’est mon droit' »dit Kidman.

La romance entre Cruise et Kidman

Depuis un peu plus d’une décennie, Nicole Kidman Oui Tom croisière Ils formaient le couple puissant d’Hollywood. Jusqu’à ce que, du jour au lendemain, tout soit fini et qu’ils divorcent tous les deux. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Jours de tonnerre et en décembre 1990, ils se sont mariés. Au fil du temps, ils ont adopté deux enfants et ont toujours été très affectueux en public. Cependant, après le tournage Les yeux grands fermés à partir de Stanley Kubrick, qui a duré 400 jours, a mis fin à leur lien. Elle a signé un accord de confidentialité et les véritables raisons du divorce n’ont jamais été connues. Les rumeurs pointaient toujours vers la Scientologie, il croyait qu’il professait Croisière, comme axe de la rupture quelque chose qui ne sera jamais connu exactement. Kidman, pour sa part, est venu déclarer que le divorce « Ce fut un choc » et qu’est-ce qui l’a pris « beaucoup de temps » récupérer.

