Nicole Kidman partage sa méthode d’acteur intense

L’actrice et productrice australienne Nicole Kidman est actuellement l’une des figures les plus influentes et les plus importantes d’Hollywood, connue pour la grande intensité avec laquelle elle développe chacun de ses personnages, ainsi que pour sa grande polyvalence dans divers genres narratifs.

Après sa première nomination aux Oscars avec « Moulin Rouge! », Kidman a réussi à remporter le prix avec « The Hours », un film dans lequel elle a joué l’écrivain britannique Virginia Woolf, dans lequel elle a réussi à démontrer ses capacités à imiter le personnage.

Maintenant, Nicole Kidman a révélé la curieuse méthode d’action qu’elle a mise en œuvre dans la mini-série Hulu « Nine Perfect Strangers », adaptation d’un roman écrit par Liane Moriarty, soulignant qu’elle était « complètement folle » lorsqu’elle incarnait Masha, son personnage.

« Je répondais juste comme Masha », a déclaré Kidman lors d’un entretien avec le panel de la Television Critics Association (via Independent). « Je voulais émaner une énergie de guérison très calme tout le temps, alors je me souviens d’aller vers les gens et de mettre ma main sur leur cœur, de leur tenir la main, ils me parlaient en utilisant mon nom, Nicole, mais je les ignorais complètement. »

Nicole Kidman pense que c’était la seule façon dont elle pouvait interagir avec les autres sur le plateau de tournage, sinon elle aurait l’impression de faire une performance, et elle ne voulait pas ressentir cela pendant le projet, où elle joue le rôle du manager. une retraite spéciale de méditation et de guérison à laquelle assistent un écrivain avec un blocage créatif et le cœur brisé, ainsi que huit autres étrangers avec leurs propres problèmes.

L’année dernière, Nicole Kidman a confirmé qu’une troisième saison de l’émission à succès HBO « Big Little Lies » est actuellement en développement, assurant que Liane Moriarty, auteur du livre sur lequel la production est inspirée, travaillait sur un nouveau livre qui servira comme base pour la troisième saison.