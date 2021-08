Nicole Kidman embrasse les bandits de BMX pour célébrer le gagnant historique de la médaille d’or australienne

Nicole Kidman a félicité son compatriote australien Logan Martin pour sa toute première médaille d’or olympique pour le Freestyle BMX sur son Instagram cette semaine. Elle a montré sa solidarité en arborant un Bandits de BMX t-shirt et un pouce levé. Elle aurait peut-être pensé qu’elle en prendrait quelques-uns au menton pour le classique du cornball, mais les fans étaient ravis de voir le retour en arrière de ses ébats de 1983 lors de l’engouement pour le BMX.

Sous-titré : « Félicitations de ce bandit de BMX à @LoganMartinBMX pour avoir remporté la toute première médaille d’or olympique pour le #FreestyleBMX ! ???????? #Tokyo2020 #Olympics. » Les réactions vous ramènent BEAUCOUP !

« OMG !!! Ce tee-shirt est spectaculaire. D’ailleurs, je suis allé à une projection de BMX Bandits et j’ai gagné une paire de baskets Pac Man lors d’une tombola. ???????? »

« Je pensais littéralement à ce film tout le temps. »

« Tellement de joie cette photo.! Célébrer l’Australie et nos enfances ???? »

« Qu’ont-ils fait avec ces radios de ce film après tout ça ????? »

Au cas où vous l’auriez manqué en 1983, ce film australien tourne autour de trois adolescents qui découvrent une réserve de talkies-walkies et décident de faire de l’argent rapidement et de vendre les articles. Malheureusement pour eux, l’équipement appartient à une bande de criminels endurcis qui en ont besoin pour leur prochain travail. Ils feront tout pour les récupérer. Si cela ne vous vend pas, regardez la bande-annonce et une vidéo de Nicole Kidmann elle-même faisant la promotion de son nouveau film dans une émission télévisée locale.

Il a eu un impact sur la génération des années 80 et les générations qui ont suivi. Le groupe de rock américain Wheatus a une chanson intitulée « BMX Bandits » sur leur album « Too Soon Monsoon ». La chanson a été dédiée à Nicole Kidman et comprend les paroles « Hey Nicole » dans le refrain. Dans le clip animé de la chanson, il y a une caricature animée de Kidman. Le spectacle Ce look Mitchell et Webb a parodié le film dans les aventures récurrentes intitulées « Angel Summoner and BMX Bandit ». Le groupe écossais de rock indépendant BMX Bandits porte également le nom du film.

Logan Martin peut être vu exhibant sa médaille olympique sous-titrée avec le nouveau classique, « Dis-moi que tu es un médaillé d’or olympique sans me dire que tu es un médaillé d’or olympique ‘???? »

Alors après avoir revisité le classique des années 80 Bandits de BMX ou regardez pour la première fois (!?), vous pouvez avancer rapidement vers le présent et attraper Nicole Kidman dans sa nouvelle mini-série de huit épisodes de thriller Neuf parfaits inconnus sur Hulu. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Cela se déroule dans un complexe hôtelier de santé et de bien-être qui promet guérison et transformation alors que neuf citadins stressés tentent de s’engager sur la voie d’un meilleur mode de vie. Veiller sur eux pendant cette retraite de dix jours est la directrice du complexe, Masha (Kidman), une femme qui a pour mission de revigorer leurs esprits et leurs corps fatigués. Cependant, ces neuf étrangers « parfaits » n’ont aucune idée de ce qui est sur le point de les frapper. » Il est prévu pour la première le 18 août.

Sujets : Jeux olympiques