Nicole Kassell dirigera une nouvelle adaptation de Wizard of Oz

New Line Cinema a trouvé un réalisateur pour s’attaquer à une toute nouvelle version grand écran de L. Frank Baum Le merveilleux magicien d’Oz.

Il est temps de suivre à nouveau la route de la brique jaune alors que WB / New Line avance avec un nouveau Magicien d’Oz film. Pour donner vie au nouveau film, ils ont engagé Nicole Kassell pour le réaliser. Elle a réalisé trois épisodes de la série Watchmen de HBO et a joué un rôle déterminant dans la construction du monde dans son ensemble. En tant que tel, il y a des choses amusantes qu’elle peut apporter à cela.

Le rapport vient de Deadline, où Kassell a confirmé la nouvelle et son enthousiasme:

«Je suis extrêmement honoré de rejoindre Temple Hill et New Line pour porter ce classique bien-aimé à l’écran. Bien que la comédie musicale de 1939 fasse partie de mon ADN, je suis exaltée et émue par la responsabilité de réinventer un conte aussi légendaire. L’opportunité d’examiner les thèmes originaux – la quête du courage, de l’amour, de la sagesse et du foyer – semble plus opportune et urgente que jamais. Ce sont des chaussures profondément emblématiques à remplir, et j’ai hâte de danser aux côtés de ces héros de mon enfance alors que nous ouvrons une route de briques jaunes nouvellement créée.