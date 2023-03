Nicolas Cage veut que son Dracula occupe le devant de la scène dans un spin-off de Renfield

Si Renfield fait bien, nous verrons peut-être plus de Nicolas Cage en tant que comte Dracula dans une préquelle. Pour ce que ça vaut, l’acteur vétéran dit qu’il aimerait explorer davantage le personnage emblématique dans son propre film séparé. Dans Renfield, Nicholas Hoult joue le rôle du bras droit de Dracula, et l’histoire reprend avec l’homme de main qui cherche à échapper à la relation toxique qu’il entretient avec le vampire séculaire. Mais alors que Dracula joue un rôle important dans l’intrigue, le temps d’écran de Cage dans le film est limité, car l’accent est principalement mis sur Renfield.





D’après ce que nous avons vu dans le matériel promotionnel, la performance de Cage en tant que Dracula semble être un visionnement essentiel pour les fans de l’acteur. Pour ceux qui en veulent plus, l’acteur lui-même a évoqué son temps d’écran limité dans Renfield, taquinant qu’il pourrait y avoir plus à voir avec Dracula. Par Variété, Cage a nommé Dracula comme le rôle de sa carrière qu’il aimerait le plus revoir à ce stade car il pense qu’il y a encore beaucoup de potentiel avec ce qu’ils peuvent faire avec le comte.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est le temps parfait pour Dracula dans ce film », dit Cage. « Mais cela ne me dérangerait pas d’explorer comment Dracula est devenu Dracula ? Comment es-tu devenu ce mec ? Je veux prendre le temps de décrire cela, de voir comment il en est arrivé là. »

Il a poursuivi: « Pour moi, Dracula a toujours été [about] l’amour et l’exil. Il est un amour non partagé, et finalement, si vous ne récupérez pas l’amour, vous allez mal tourner. Je veux regarder ça.





Nicolas Cage Cherry Picked Qualités des performances précédentes de Dracula

Images universelles

Nicolas Cage voulait faire quelque chose de nouveau avec son interprétation de Dracula, mais il a quand même trouvé beaucoup d’inspiration dans les différentes performances qui l’ont précédé. Il a rappelé comment il avait pris différents éléments de certaines des différentes versions de Dracula, y compris la représentation emblématique de Christopher Lee, et les avait tous mélangés pour aider à créer cette version unique du vampire.

«J’ai regardé certaines des choses qui ont été faites auparavant et bien faites et j’ai en quelque sorte choisi ce que j’aimais chez les Dracula qui ont fonctionné. Ensuite, j’ai essayé de percer cela et de trouver quelque chose de nouveau à faire avec ce que j’ai appris », a expliqué Cage.

Chris McKay réalise Renfield en utilisant un scénario de Ryan Ridley ; le concept vient de Robert Kirkman qui a basé l’histoire sur le roman original Dracula de Bram Stoker. Avec Cage comme Dracula et Nichoklas Hoult comme Renfield, le film met également en vedette Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo et Caroline Williams.

Renfield sortira dans les salles de cinéma le 14 avril 2023, après sa première mondiale au Overlook Film Festival le 30 mars 2023. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous pour un autre regard sur Cage as the Count.