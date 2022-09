Nicolas Cage toujours impatient de jouer Egghead dans The Batman 2

Nicolas Cage, lauréat d’un Oscar et grand fan de bandes dessinées, a pour objectif de rejoindre une autre franchise de films de bandes dessinées. Cette fois, Cage veut ajouter son nom au Homme chauve-souris rogue’s gallery, mais son choix de méchant pourrait vous surprendre. Plutôt que The Scarecrow ou Mr. Freeze, Cage veut amener l’obscur méchant Egghead sur grand écran.





« Vous savez ce que je veux dire, c’est comme si Egghead est Vincent Price, n’est-ce pas ? Il est l’un de nos autres grands acteurs superstar américains que je vénère et que j’ai eu tellement de plaisir à regarder grandir. Théâtre du Sang. Alors je regardais l’émission Batman, parce que je voulais vraiment voir ce que Vincent Price allait faire. Et le personnage est hilarant. Je veux dire, tout commence par « Egg-cellent ». Et c’est « Oeuf-statique ».

Apparaissant dans le dernier épisode du podcast Happy Sad Confused, Cage a précisé qu’il n’appelait pas Warner Bros. Studios pour apporter ce qui serait sûrement une version magnétique d’Egghead au monde de Le Batmanmais la suggestion seule est certainement intrigante.

« Mais je n’appelle pas Warner Bros. C’est juste une petite chose amusante. Parce que je suis sur un tapis rouge, quelqu’un me pose une question, je veux leur donner une réponse amusante. Mais il y a une approche de ce personnage qui pourrait être terrifiante. Et j’y ai beaucoup réfléchi. Je ne vais pas le partager avec vous.

Créé et introduit dans les années 1960 Homme chauve-souris série mettant en vedette Adam West, Egghead a été interprété par l’icône du film d’horreur Vincent Price. Connu pour son costume jaune et blanc et sa tête surdimensionnée en forme d’œuf, Egghead se considérait comme « le criminel le plus intelligent du monde », ses crimes impliquant souvent des motifs sur le thème des œufs, des jeux de mots à base d’œufs et des armes en forme d’œuf. De toute évidence, son amour pour les œufs l’a rendu fou.

Souhaitez-vous voir Egghead Terri-Fry le monde dans Batman 2?

Ce n’est pas la première fois que Cage se propose le rôle d’Egghead, l’acteur semblant auparavant beaucoup plus désireux de créer une version « terrifiante » du personnage et de faire face au Dark Knight de Robert Pattinson.

« J’aime … oh, voici quelque chose, j’y ai pensé, parce que nous avons ce nouveau, Robert Pattinson en tant que Batman, que je ne l’ai pas encore vu, mais je pense qu’il serait formidable, le méchant que Vincent Price a joué dans l’émission des années 60, Egghead », a déclaré Cage plus tôt cette année. « Je pense que je veux essayer Egghead. Je pense que je pourrais le rendre absolument terrifiant. Et j’ai un concept pour Egghead. Alors laissez ils savent que chez Warner Bros. je suis partant pour Egghead. »

Si quelqu’un peut transformer le ridicule Egghead en une présence effrayante digne de Batman 2c’est Nic Cage.

Le Batman le réalisateur Matt Reeves travaille maintenant dur sur l’écriture de la suite aux côtés de Mattson Tomlin. Bien qu’il y ait eu une certaine inquiétude pour le suivi au milieu du chaos aux studios Warner Bros., Batman 2 a maintenant été confirmé et verra Robert Pattinson revenir dans le rôle de Bruce Wayne alias Batman. Batman 2 n’a pas encore de date de sortie.