Nicolas Cage se dit « navré » par la mort de son ex-femme Lisa Marie Presley

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le 988 pour joindre la Suicide and Crisis Lifeline. Vous pouvez également appeler le réseau, anciennement connu sous le nom de National Suicide Prevention Lifeline, au 800-273-8255textez HOME au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/ressources pour des ressources supplémentaires.

Nicolas Cage a publiquement répondu à l’annonce du décès de son ex-femme Lisa Marie Presley et s’est décrit comme ayant le « cœur brisé ».

Presley est décédé à l’âge de 54 ans après avoir subi un arrêt cardiaque le 12 janvier. Le chanteur et auteur-compositeur était le seul enfant de la légende du rock and roll Elvis Presley.

« C’est une nouvelle dévastatrice », a déclaré l’acteur dans un communiqué obtenu par NBC News. « Lisa a eu le plus grand rire de tous ceux que j’ai jamais rencontrés. Elle a illuminé chaque pièce et j’ai le cœur brisé. Je trouve un peu de réconfort en croyant qu’elle est réunie avec son fils Benjamin.

Le fils de Presley, Benjamin Keough, est décédé par suicide en 2020. NBC a confirmé que Presley serait enterrée à côté de Keough dans le célèbre domaine Graceland de son père à Memphis, Tennessee.

L’acteur de « Le poids insupportable du talent massif » a épousé Presley en 2002 et s’est séparé quelques mois plus tard. Ils ont officiellement divorcé en 2004, a rapporté l’Associated Press à l’époque.

Lisa Marie Presley et Nicolas Cage lors d’un événement MTV en 2001 à New York. L. Busacca / WireImage

Dans une interview de 2003 avec Barbara Walters, Cage a décrit son expérience captivante en rencontrant le chanteur pour la première fois.

« J’entre dans une fête sans savoir qui je vais rencontrer, et il y a cette belle fille debout au milieu du salon portant cette jupe courte en cuir et cette veste moelleuse, et elle me regarde avec ces grands, beaux , des yeux émouvants qui semblent avoir une triste histoire à raconter », se souvient-il dans l’interview. « Et je suis juste allé, ‘Oh.’ Et j’ai été sidéré. »

Cage était le troisième des quatre maris de Presley tout au long de sa vie. Elle a d’abord été mariée à Danny Keough, musicien et acteur, de 1988 à 1984. Ils ont partagé deux enfants, sa fille Riley, née en 1989, et Benjamin, né en 1992.

Quelques semaines seulement après sa séparation de Keough, Presley s’est mariée avec Michael Jackson en mai 1994 et a divorcé en 1996.

Après avoir officiellement divorcé de Cage en 2004, elle a épousé le guitariste et producteur de musique Michael Lockwood, avec qui elle a accueilli des filles jumelles, Harper et Finley, en 2008. Les deux se sont finalement séparés en 2016 et ont finalisé leur divorce cinq ans plus tard.