Nicolas Cage, Ron Perlman et Jackie Earle Haley s’unissent dans la comédie d’action The Retirement Plan

Le casting de Le régime de retraite, le prochain thriller d’action de Productivity Media, a été annoncé et semble extrêmement prometteur. Le film lancera le lauréat d’un Academy-Award Nicholas Cage (Cavalier fantôme) et Ashley Greene (Série Crépuscule) dans les rôles principaux avec la nominée aux Oscars Jackie Earle Haley (Veilleurs), Ron Perlman (Hellboy), Joel David Moore (Avatar), Ernie Hudson (chasseurs de fantômes), Lynn Whitfield, lauréate d’un Emmy Award (L’histoire de Joséphine Baker) et Rick Fox (Éhonté) résumant le reste de l’ensemble. La nouvelle venue de onze ans, Thalia Campbell, fera également partie du rôle principal, jouant la fille du personnage d’Ashley Greene dans le film.

Le film sera dirigé par Tim J. Brown, qui a précédemment réalisé le film de 2007, Le berceau, qui mettait en vedette Lukas Haas, et attend également la sortie de La chance de Buckley cette année. Brown est surtout connu pour son travail en tant que producteur sur la série télévisée canadienne Du sang et de l’eau (2015). Le régime de retraite sera le quatrième film de Brown en tant que réalisateur et sa deuxième collaboration avec Productivity Media, qui a également soutenu Buckley’s Chance (2021).

Le régime de retraite suit un duo mère-fille qui se retrouve piégé au milieu d’une entreprise criminelle et se rend aux îles Caïmans, vers la seule personne qui pourrait les aider. Le résumé officiel de l’intrigue du film se lit comme suit : « Dans le plan de retraite, quand Ashley (Ashley Greene) et sa jeune fille Sarah (Thalia Campbell) se retrouvent mêlées à une entreprise criminelle qui met leur vie en danger, elle se tourne vers la seule personne qui peut aider – son ex-père Matt (Nicolas Cage), qui vit actuellement la vie d’un plagiste à la retraite aux îles Caïmans.

Leurs retrouvailles sont éphémères car ils sont bientôt retrouvés sur l’île par le chef du crime Donnie (Jackie Earle Haley) et son lieutenant Bobo (Ron Perlman). Alors qu’Ashley, Sarah et Matt s’emmêlent dans une toile de plus en plus dangereuse, Ashley apprend rapidement que son père avait un passé secret dont elle ne savait rien et qu’il y a plus pour son père qu’il n’y paraît. »

L’intrigue promet beaucoup de coups de feu et des combats comme Nicolas Cage et Jackie Earle Haley entreront en collision à l’écran avec le célèbre Hellboy, Ron Perlman assumer un rôle de méchant. Le casting prometteur partage également une histoire de vedette dans des films fantastiques plus tôt et ne serait pas nouveau pour un thriller d’action séduisant. Alors que Cage est connu pour Cavalier fantôme, Haley a dépeint l’emblématique anti-héros Rorschach dans le film de Zack Snyder Veilleurs, Perlman a joué Hellboy dans la duologie originale, et Greene faisait partie de la série d’action-romance vampire crépuscule.

S’exprimant sur l’ensemble talentueux et sur la façon dont leur présence donne vie à ce film, le producteur William G. Santor a déclaré : « La portée mondiale et l’attrait légendaire de Nicolas, Ashley, Jackie Earle Haley, Joel, Grace, Ernie, Rick et Lynn ainsi que la nouvelle venue talentueuse Thalia, sont parfaits pour ce film d’action passionnant. Je suis fier de dire que nous avons réussi à avoir un Ghost Rider, un Hellboy et un Rorschach dans le même film ensemble, avec un Ghostbuster pour garder le Ghost Rider sous contrôle ! Vous ne pouvez pas faire mieux que ça !!! Et nous continuons de recevoir un soutien incroyable du gouvernement des îles Caïmans alors que nous commençons la production de notre troisième film. »

William G. Santor est le fondateur et PDG de Productivity Media, qui a conclu un accord multi-images avec les autorités locales des îles Caïmans. Le régime de retraite serait le troisième film du studio à être tourné sur place. Les deux autres films sont également en production. Le premier est Iguane bleu, qui mettra en vedette Joel David Moore et Bob Saget, et le second est Le boulanger, qui sera également la vedette d’un autre Le régime de retraite l’acteur Ron Perlman et l’acteur vétéran Harvey Keitel.

Ajoutant aux commentaires de Santor et s’exprimant sur la réunion des acteurs dans un environnement post-COVID pendant la production, le coproducteur Nicholas Tabarrok a déclaré: « Ayant maintenant terminé avec succès la production de deux films ici aux Caïmans, je suis excité et ravi de commencer le le troisième dans le cadre de notre contrat de trois images. Le scénario de Tim et l’attrait de travailler dans un magnifique paradis sans COVID ont attiré un casting phénoménal que j’ai hâte de voir donner vie à cette histoire pleine d’action. «

D’autres détails sur la production de Le régime de retraite sont secrets, mais le casting semble à peu près terminé et le résumé a offert une explication décente à ce que le public peut attendre de l’action-aventure prometteuse sur les plages des îles Caïmans. Le régime de retraite ira sur les planchers ce mois-ci et envisage une sortie mi-2022. Cette nouvelle nous est parvenue de Deadline.

