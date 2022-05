Nicolas Cage revient au cinéma avec The Unbearable Weight of Massive Talent, un film idéal pour s’amuser en apprenant de ses erreurs

Lorsqu’un acteur décide de se moquer de lui-même dans une production cinématographique, les chances de succès sont très faibles. Mais, Nicolas Cage Il est l’un des rares à réussir à sortir de ce groupe. Ce jeudi, l’artiste fait ses premières, dans tous les cinémas, The Unbearable Weight of Massive Talent un film qui mêle comédie, action et est idéal pour s’amuser en apprenant de ses erreurs avec trois versions différentes de lui-même.

Oui! Bien que cela semble étrange, au fond, The Unbearable Weight of Massive Talent Il a des similitudes avec un film Marvel puisqu’il joue avec différentes versions du même « je ». À cette occasion Nicolas Cage est plongé dans une grande comédie, mais montrant le pire moment de sa carrière et de sa vie tout en interagissant avec un Nicolas Cage de la fiction Sans doutes, c’est un film intelligent dans lequel il n’esquive même pas la mauvaise relation avec sa fille.

The Unbearable Weight of Massive Talent commencer par les meilleurs moments Nicolas Cage: son heure de gloire à Hollywood en même temps qui montre comment alors qu’il grandit dans sa carrière, sa famille s’efface. Divorcé et avec une fille adolescente qui ne cache pas son mépris pour lui et le peu d’attention qu’il lui a porté au cours de sa vie. Cependant, il ne semble pas s’en soucier puisqu’il se concentre sur sa croissance au cinéma qui, d’un moment à l’autre, commence à décliner.

Cependant, quand tout semble ruiné pour Nicolas Cage, il reçoit une invitation à l’anniversaire d’un millionnaire à Majorque, en Espagne. Au début, il refuse, mais ensuite il décide de partir car, voyant sa carrière sans avenir, il a besoin d’argent pour continuer sa vie de luxe. Et là, avec l’interprétation de Pierre Pascal Une aventure commence dans la peau de ce fan de Cage dans laquelle s’ajoutent deux autres rôles pour le protagoniste.

Tout d’abord, il est toujours lui-même, mais aussi, une star de cinéma et un agent de la CIA suivi involontairement par sa fille. Le jeu entre fiction et réalité que Nicolas Cage a réalisé avec Le poids des talents est quelque chose qui a rarement été vu. Parfois se crée un climat tendu, parfois comique puis vient celui des émotions. Eh bien, s’il y a quelque chose à souligner dans ce film, c’est que l’interprète n’a pas peur de montrer la pire version de lui-même, à la fois en tant qu’acteur, mais aussi en tant que père.

En fait, c’est pour cela que le long métrage fonctionne : Cage se moque de lui tout le temps, mais en même temps, il laisse le sentiment que les erreurs de sa vie sont celles qui l’ont le plus aidé à apprendre.. Et c’est là que ses meilleures qualités d’acteur de cinéma se manifestent car le film joue à chaque instant avec les limites entre fiction et réalité, mais pendant toute la durée du film, on peut se connecter à la fois au réel et au fictif Nicolas. .

C’est aussi quelque chose qu’il fait pendant son auto-hommage. Dans les pires moments de sa vie, Cage se tourne vers sa version plus jeune, celle qui le conseille dans ses pensées, pour savoir continuer dans ses pires moments. Cet alter ego de lui-même s’inspire de ses moments de gloire quand il était jeune : réussi, sauvage et tapageur, ce qui propulse l’actuel « Nicky » à retrouver gloire et gloire perdues.

C’est-à-dire, The Unbearable Weight of Massive Talent C’est un ensemble parfait pour célébrer les meilleurs moments de Nicolas Cage et une synthèse de ses grandes apparitions au cinéma puisque tous ceux qui apparaissent dans le film sont de grands fans de lui. Dans ce long-métrage, on pourrait dire que l’acteur donne le meilleur de lui-même en étant énergique, vibrant, excessif et malicieux tout en faisant un clin d’œil à son histoire dans l’industrie. De plus, le fait qu’il ait ce côté fictif et réel le rend idéal pour en profiter.

Au début, quand on arrive au cinéma et qu’on trouve la promotion de ce film, on ne peut pas parier grand-chose, pourtant c’est décidément un film surprenant. C’est la preuve parfaite que Nicolas Cage le talent ne l’alourdit pas et que, peu importe les années qui passent, il peut continuer à éblouir avec ses films. Eh bien, c’est ce qu’il a fait avec The Unbearable Weight of Massive Talent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂