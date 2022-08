Nicolas Cage rejoint le scénario de rêve du nouveau film comique d’A24

Nicolas Cage cherche à prolonger sa récente série de films à succès après avoir rejoint le casting de la comédie A24, Scénario de rêve, selon la date limite. Cage a été acclamé pour ses récents rôles dans Cochon et Le poids insupportable du talent massifdans lequel il a joué avec Pedro Pascal, et avec A24 étant sur quelque chose d’un hit faisant se courir, avec des goûts de Héréditaire, Midsommar et Tout, partout, tout à la foisla combinaison semble certaine de bien fonctionner pour tout le monde.

On ne sait pas grand-chose actuellement sur Scénario de rêve, ou le rôle que Cage jouera dans le film. Cependant, nous savons que le film sera écrit et réalisé par Kristoffer Borgli et produit par Jacob Jeffke et Tyler Campellone. Il n’y a eu aucun autre détail sur le casting ou l’intrigue du film. Square Peg sera la société de production du film, qui a été fondée par Lars Knudsen et Ari Aster, qui ont réalisé les deux Héréditaire et Midsommar pour A24, et son prochain film est Boulevard de la déceptionune comédie d’horreur mettant en vedette Joaquin Phoenix.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, alors que Scénario de rêve est étiqueté comme une comédie, quiconque a vu des travaux antérieurs d’Aster saura qu’il existe généralement des types de comédies sombres inclus dans ses films et celui-ci ne sera probablement pas différent. L’ajout de Nicolas Cage dans le mix rend l’ensemble du projet encore plus intrigant, et il suscitera sans aucun doute beaucoup d’intérêt une fois que de plus amples informations seront connues.

Nicolas Cage a récemment connu une séquence de victoires

Porte des Lions

Peu importe comment vous le tournez, Nicolas Cage est l’un de ces acteurs que le public aime ou déteste. Récemment, il a vu beaucoup plus le premier et est maintenant attaché à un certain nombre de grands projets à venir. Cage a été vu dans le drame Cochonmettant en vedette un chasseur de truffes vivant depuis longtemps dans la nature sauvage de l’Oregon et doit retourner à Portland pour sauver son cochon de forge kidnappé.

Contrairement à ce rôle dramatique, Cage a marqué un autre succès cette année avec la méta-comédie Le poids insupportable du talent massif. Mettant en vedette l’acteur Face / Off dans une version fictive de lui-même, la comédie de copains non conventionnelle a été un énorme succès auprès des critiques et du public et a donné à Cage l’un des films les mieux notés de sa carrière.

Vers la fin de 2021, Cage était le casting surprise pour jouer Dracula dans le prochain film dérivé d’Universal Monsters Renfield. Mettant en vedette le maître du personnage principal de Nicholas Hoult, le film tourné plus tôt cette année et un certain nombre de photos de tournage ont montré un aperçu de Cage apparemment en train de devenir le comte emblématique. Non content de ces rôles, Cage a déjà été choisi comme la voix de High Fire dans l’émission Paramount+ du même nom, à propos d’un buveur de vodka, Danse éclair-dragon aimant, et serait en pourparlers pour des suites potentielles à la fois Trésor national et Face/Off. Renfield sortira le 14 avril 2023. Feu élevé et nouvellement annoncé Scénario de rêve n’ont pas encore reçu de dates de sortie, mais les deux devraient être diffusés en 2024.