Nicolas Cage refuse de voir son prochain film

Nicolas Cage a été très bien accueilli par le grand public et la presse spécialisée grâce à son travail dans « Cochon », un drame de vengeance dans lequel un homme solitaire de la montagne recherche les responsables du vol de son cochon en détectant des truffes. Un film qui, malgré l’étrangeté de sa prémisse, a actuellement 98% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes.

Cependant, il semble que Cage souhaite augmenter encore plus les enchères sur ce qu’il a à offrir. En 2022, l’acteur de 57 ans présentera en avant-première « Le poids insupportable du talent massif », une comédie d’action dans laquelle il incarnera une version fictive et beaucoup plus exagérée de lui-même.

Dans ce nouveau film, Nicolas Cage se joue à une époque de grand besoin financier, acceptant un accord avec la CIA pour servir d’informateur à la fête d’un milliardaire qui est un grand fan de son travail d’acteur et qui s’avère être un puissant trafiquant de drogue, ce qui conduit à une variété de situations de plus en plus folles.

Malgré le fait que « Le poids insupportable du talent massif » soit un film qu’il semble apprécier, Nicolas Cage a indiqué dans une récente conversation avec Variety qu’il n’avait pas l’intention de le voir, car l’acteur le considère comme une sorte de cadeau pour le public.

« Je ne verrai jamais ce film. Ils me disent que c’est bon. On m’a dit que les gens l’ont adoré et qu’ils apprécient ce voyage, mais je l’ai fait pour le public », a commenté Cage. «C’est trop pour moi d’aller à la première et de m’asseoir avec tout le monde. Psychologiquement, c’est trop bizarre et fou pour moi. »

Nicolas Cage était autrefois largement célébré par des films tels que « Moonstruck », « Adaptation » ou « Leaving Las Vegas », qui lui ont valu un Oscar du « Meilleur acteur » en 1995. Après son saut complet dans le cinéma commercial, Cage a connu quelques succès Des blockbusters comme les deux volets de « National Treasure » ou des cassettes pas si favorables comme « Ghost Rider : Spirit of Vengeance », trouvant un nouveau répit ces dernières années grâce au cinéma indépendant.