Quand Nicolas Cage dit qu’il ne peut pas regarder un film parce que c’est « un voyage trop tordu » pour lui, c’est dire quelque chose. Dans son prochain film, Le poids insupportable des talents massifs, nous voyons Nicolas Cage jouer Nicolas Cage, insatisfait sur le plan créatif et confronté à la ruine financière. Il accepte une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un dangereux superfan (Pedro Pascal). Les choses deviennent Cagey lorsque Cage est recruté par un agent de la CIA (Tiffany Haddish) et doit canaliser ses personnages les plus emblématiques et les plus aimés à l’écran afin de se sauver lui-même et ses proches. Nicolas Cage doit faire le plein Nicolas Cage.

Il partage son expérience en jouant l’emblématique Nicolas Cage en disant : « Je ne verrai jamais ce film. On me dit que c’est un bon film. Mon manager, Mike Nilon, qui est aussi producteur dessus, l’a regardé. Il était très heureux. On m’a dit que le le public a adoré le film. Mais c’est tout simplement trop d’un voyage fou pour moi d’aller dans une salle de cinéma et de me regarder jouer la version très névrosée et anxieuse de moi de Tom Gormican. Parce qu’il n’arrêtait pas de me pousser dans cette direction. J’ai dit » Tom, ce n’est pas vraiment moi. Je suis vraiment (fait de) moments calmes, méditatifs et réfléchis. Je ne suis pas ce gars névrosé, nerveux et angoissé tout le temps. » Mais il a dit : « Eh bien, la Cage névrosée est la meilleure Cage. » J’ai dit : ‘d’accord, d’accord. Allons-y, mec. Je ferai ce que tu veux.’ Je ne le verrai pas. Mais j’espère que vous l’apprécierez.

Il poursuit en expliquant: « C’est une version stylisée de moi, et le fait que je doive même me référer à moi-même à la troisième personne me rend extrêmement mal à l’aise », a déclaré Cage à propos du projet précédemment. « Il y a beaucoup de scènes dans le film où modernes ou contemporains – c’est parti – » Nic Cage « et ensuite le jeune » Nic Cage « entrent en collision et se disputent et se battent. C’est une approche acrobatique du jeu d’acteur. Je vais probablement le faire. je dois revoir quelques films du passé, parce que je pense que nous allons devoir reconstituer certaines de ces séquences. Cabinet du Dr Caligari version de Air conditionné et Visage / Désactivé. »

« Rappelez-vous ce talk-show auquel j’ai participé, Wogan, quand je faisais la promotion Le coeur qui est en Desert? Le jeune Nic Cage (dans le film) sera ce type. Mais c’est une version très stylisée de moi. C’est définitivement juste moi qui ‘prends la pisse’, comme on dit, hors de moi-même. » Je ne connaissais pas le Wogan montrer l’apparence et l’a recherché. Offrez-vous! Vous ne demanderez pas le retour de ces minutes. Préparez-vous simplement pour le terrier de lapin YouTube de Nicolas Cage à suivre.

Apportez les perruques et le maquillage, les singeries, je veux tout. La double cuillère de Cage dans Adaptation s’est avéré être l’exception à la règle du « vous pouvez avoir trop de bonnes choses ». Mais ce gâteau de cage à plusieurs niveaux à trois niveaux avec des pépites de cage supplémentaires qui est Le poids insupportable des talents massifs? Avançons tous rapidement jusqu’au 22 avril 2022 afin que nous puissions enfin voir cette corne d’abondance de la Cage. Cette nouvelle provient d’IndieWire.

Sujets : Le poids insupportable des talents massifs